Caracas, 2 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que Estados Unidos se despliega en aguas caribeñas cercanas a su país porque quiere «las riquezas naturales» de la nación suramericana, entre las que mencionó el petróleo, el gas y el oro, y rechazó nuevamente el argumento de Washington sobre una operación para combatir el narcotráfico.

«Ellos vienen (…) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas», dijo Maduro, quien afirmó que su país también tiene «la cuarta reserva de gas del mundo» y «una de las primeras» de oro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder del chavismo reiteró que EE.UU. desplegó «ocho barcos de guerra» y de 1.200 misiles cerca de las costas del país petrolero con base en «un relato, un cuento que nadie les cree», en referencia a la lucha contra el tráfico de drogas que, según Washington, «contaminan» las calles del país norteamericano.

Fotografía de archivo del canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente (i) y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), a su llegada a Santa Lucía (México). EFE/ Isaac Esquivel

«La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump», dijo Maduro.

El mandatario, a quien Washington no considera un presidente legítimo y acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos», señaló que, además de las naturales, EE.UU. también buscan «una segunda riqueza que, quizás, es más poderosa que cualquier otra».

Puede leer: Donald Trump ordena ataque letal contra barco de Venezuela supuestamente cargado de drogas

«¿Saben qué riqueza es? El proyecto de Simón Bolívar, el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI, ellos vienen a intentar acabar de raíz con el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar, del gran Antonio José de Sucre, quieren acabar el ejemplo de lo que estamos haciendo», agregó.

El lunes, Maduro advirtió que su país enfrenta la que considera la «más grande amenaza que se haya visto» en América «en los últimos 100 años», con un despliegue de ocho barcos militares por parte de EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, «apuntan» a la nación suramericana, que se declararía «en armas» si «fuera agredida».

Trump, en un discurso desde la Casa Blanca. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL

Se trata, sentenció el líder chavista, de «una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal» como parte de «lo que llaman la máxima presión» para provocar un cambio político, detrás de lo que, insistió, está Rubio, a quien llamó «el señor de la guerra», y lo acusó de querer manchar las manos de Trump con «sangre venezolana».

El jefe de Estado norteamericano aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un «ataque cinético» contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico, de lo que publicó un vídeo en su cuenta de Truth Social.

En respuesta, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que ese material compartido por Trump fue creado con inteligencia artificial.

Maduro no hizo referencia alguna durante el acto a este ataque. EFE

Síguenos como periodicohoyrd