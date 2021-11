Maestra agredida por estudiante en escuela de Salcedo tuvo que ser operada

Por Rafael Santos

SALCEDO.- La indisciplina escolar, pero sobre todo el poco apoyo que reciben los profesores de parte de muchos de los padres o tutores, ha obligado a que en la gran mayoría de los centros educativos, la violencia se incremente. Como consecuencia, el pasado jueves, la profesora– coordinadora Isabel Rivas, de 52 años de edad fue víctima de la misma y a la que le tuvieron que extirpar la vesícula.

El hecho se produjo el pasado en la “Escuela María Ramona Hernández”, de la comunidad de Rancho Al Medio Afuera, cuando faltando pocos minutos para el medio día, dos niños que oscilan entre los 8 y 10 años de edad respectivamente, se peleaban entre sí, que, de acuerdo a una fuente de entero crédito y la que nos pidió reserva de su nombre, uno de ellos al tratar de darle una trompada a su compañero, se la pegó a la maestra Rivas.

De inmediato, sostiene la fuente, la profesora sintió fuertes dolores en el abdomen, lugar en donde se alojó el golpe, por lo que la misma tuvo que ser auxiliada por sus demás compañeros, y ante los constantes dolores que la agresión le produjo, la misma fue llevada al Centro Médico Doctor Gullón, en donde les practicaron los exámenes de rigor.

Dice la persona que rindió la información a este medio, que por la características de los dolores, fue llamado un especialista, el cual le recomendó algunos estudios, los cuales les fueron hecho al instante, en donde se determinó fuertes laceraciones y traumas internos en la vesículas, por lo que fue recomendable y ante la delicadeza del tema, practicarle una operación de emergencia, en donde además los médicos que la intervinieron le tuvieron que extirpar la vesícula.

DATOS

Este medio trato de obtener la versión de la profesora agredida, pero la misma y debido a su delicado estado, luego del proceso quirúrgico al que fue sometida, no pudo ofrecer su versión, sin embargo, esta, después de permanecer en dicho centro por varios días, le fue dada el alta este sábado para continuar su recuperación en su hogar.

De igual manera se trató de contactar vía telefónica al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Filial Salcedo, profesor Jorge Vadez, pero también resultó en vano, pues este periodista no pudo lograr su reacción.

REACCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Uno de lo que se manifestó alarmado por la situación de indisciplina y violencia que impera en muchos de los centros educativos del país, pero de manera especial de Salcedo, fue el comunicador y trabajador social y cultural Juan Eligio Abreu, quien lamentó el terrible hecho alegando que el mismo se debe al alto grado de falta de conciencia de muchos padres de familias.

“Yo fui maestro por muchos años en Sabana Iglesia, Santiago y en Las Aromas de Villa Tapia. Es complicada la situación que viven los maestros en ésta época. Ahora hay reglamentos que protegen a los estudiantes. No se le puede tocar ni con el pétalo de una flor y al contrario son apoyados para agredir a los maestros y no son suspendidos, mucho menos expulsardos. Creo que ese reglamento debe ser revisado”, dice Juan Eligio Abreu.

En esos mismos términos se refirió el intelectual e influencer de las redes sociales de la provincia Hermanas Mirabal, quien en un artículo publicado en el periódico digital www.revistalaprensa.net, bajo el título “La otra desgracia de ser profesor”, expresa “si hubiese sido lo contrario, es decir, que la maestra hubiese sido quien toque al niño, a ella la hubiesen operado esposada y con Nuria y Alicia vigilándole la cabecera de la cama haciéndole todo tipo de preguntas”, dice Romeo Blanco.

“Pero como no fue así, por la clínica (que tuvo que pagarla el esposo de la maestra) no se han acercado ni de ADP, ni del Distrito Escolar, ni de la APMAE, ni del CONANI y me atrevo a decir que ni en comisión de la escuela donde labora. Quizás lo han hecho maestros de forma particular. Creo que esto es algo preocupante que no pudiera estarse dando en nuestras escuelas y mucho menos recibir la apatía de nuestras autoridades”, sentencia Romeo Blanco.

También se refirió en estos mismos términos, la destacada odontóloga salcedense, Rita Brito, quien expresó: «Hay que ver los problemas desde una óptica general. Nos enfocamos en los derechos de los niños más no en que hay deberes que cumplir. Mientras no se retome la educación en valores, moral y ética, estos acontecimientos tristes y avergonzantes sucederán”, dijo.