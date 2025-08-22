Maestros del Parque 2025: el tenis de veterano regresa con una fórmula innovadora   

Maestros del Parque 2025: el tenis de veterano regresa con una fórmula innovadora   

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, el Parque del Este volverá a ser el epicentro del tenis dominicano con la celebración del torneo Maestros del Parque 2025, un evento que combina tradición, innovación y un ambiente único para los veteranos de la raqueta.

Tras el gran éxito de la edición pasada, este año el torneo repite su fórmula ganadora con las aclamadas categorías Mixed, que conquistaron a jugadores y espectadores por igual. A la vez, presenta una de sus principales innovaciones: la creación de una división para novatos, con el objetivo de abrir las puertas a nuevos talentos y sumar más veteranos al deporte. Como incentivo especial, la primera pareja inscrita en esta categoría recibirá un precio preferencial.

Con más de 1,200 jugadores activos en la comunidad de veteranos de Santo Domingo —y un crecimiento constante en otras ciudades del país—, Maestros del Parque se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario deportivo nacional.

También puede leer: Liranyi da primer oro a RD en Juegos Panam Junior

El evento es una producción de Fist Events, bajo la presidencia y dirección de su CEO, Emmanuel De Los Santos, quien este año también asumirá el rol de presidente del torneo.

La edición 2025 ya cuenta con el respaldo de grandes marcas como Barceló y Michelob Ultra, reafirmando el nivel y prestigio de este encuentro que une deporte, comunidad y entretenimiento.

El Parque del Este, casa de eventos internacionales de primer nivel, será nuevamente el escenario que dará la bienvenida a todo el tenis veterano de Santo Domingo y a jugadores visitantes de distintas provincias.

Más que un torneo, Maestros del Parque 2025 es un espacio para competir, crecer y celebrar la pasión por el tenis.

Sábado 30 y domingo 31 de agosto – Parque del Este

¡El tenis de veteranos tiene una cita que no se puede perder!

Síguenos como periodicohoyrd

Víctor Ferrand

Víctor Ferrand

Publicaciones Relacionadas

Maestros del Parque 2025: el tenis de veterano regresa con una fórmula innovadora   
Maestros del Parque 2025: el tenis de veterano regresa con una fórmula innovadora   
22 agosto, 2025
COI hace cambios calendario en Tenis
COI hace cambios calendario en Tenis
17 julio, 2025
Plácida victoria de Djokovic en tenis
Plácida victoria de Djokovic en tenis
4 julio, 2025
Wimbledon: la catedral del tenis y su relevancia en el deporte global 
Wimbledon: la catedral del tenis y su relevancia en el deporte global 
20 junio, 2025
Raquel Peña encabeza entrega campo de tiro con arco remozado
Raquel Peña encabeza entrega campo de tiro con arco remozado
15 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo