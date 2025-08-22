Maestros del Parque 2025: el tenis de veterano regresa con una fórmula innovadora   

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, el Parque del Este volverá a ser el epicentro del tenis dominicano con la celebración del torneo Maestros del Parque 2025, un evento que combina tradición, innovación y un ambiente único para los veteranos de la raqueta.

Tras el gran éxito de la edición pasada, este año el torneo repite su fórmula ganadora con las aclamadas categorías Mixed, que conquistaron a jugadores y espectadores por igual. A la vez, presenta una de sus principales innovaciones: la creación de una división para novatos, con el objetivo de abrir las puertas a nuevos talentos y sumar más veteranos al deporte. Como incentivo especial, la primera pareja inscrita en esta categoría recibirá un precio preferencial.

Con más de 1,200 jugadores activos en la comunidad de veteranos de Santo Domingo —y un crecimiento constante en otras ciudades del país—, Maestros del Parque se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario deportivo nacional.

También puede leer: Liranyi da primer oro a RD en Juegos Panam Junior

El evento es una producción de Fist Events, bajo la presidencia y dirección de su CEO, Emmanuel De Los Santos, quien este año también asumirá el rol de presidente del torneo.

La edición 2025 ya cuenta con el respaldo de grandes marcas como Barceló y Michelob Ultra, reafirmando el nivel y prestigio de este encuentro que une deporte, comunidad y entretenimiento.

El Parque del Este, casa de eventos internacionales de primer nivel, será nuevamente el escenario que dará la bienvenida a todo el tenis veterano de Santo Domingo y a jugadores visitantes de distintas provincias.

Más que un torneo, Maestros del Parque 2025 es un espacio para competir, crecer y celebrar la pasión por el tenis.

Sábado 30 y domingo 31 de agosto – Parque del Este

¡El tenis de veteranos tiene una cita que no se puede perder!

Síguenos como periodicohoyrd