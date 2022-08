Magali Febles le entra a Clarissa Molina

La directora del Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, acusó a la comunicadora Clarissa Molina de supuestamente deberle el 30% del dinero de Nuestra Belleza Latina (NBL).

Así lo dio a conocer a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde además aseguró ayudarla a ganar el concurso.

“Yo pagué mucho dinero para que ella compitiera, y también me fajé en Nuestra Belleza Latina (VIP) porque ella no era la que iba a ganar”, explicó Febles.

Según Febles, Molina y ella firmaron un contrato y no lo cumplió y advirtió que tomará cartas en el asunto.

“Ella solamente bailando y moviendo el cucu eso no es talento” y que la iba a ganar era la mexicana Setareh Kahtibi¨, manifestó.

“Ya ustedes saben que si le dicen que tú te puedes ganar 200 mil dólares y a mí me va a tocar mi 30 %, pues uno cede… Ponle que ella me diga: -Ay, yo no te quiero pagar, vamos a arreglar Magali, vamos a buscarle la vuelta-… Y ella me dice: -Mira Magali, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo no te puedo dar el 30 %, pero mira, te voy a dar un 10 % – Pues uno lo coge”.

Se recuerda que Clarissa Molina se coronó Nuestra Belleza Latina edición VIP en 2016 y el año anterior ganó Miss República Dominicana Universo.

¿Respuesta a Magali?

Tras estas declaraciones, la comunicadora publicó en sus historias de Instagram la definición de la palabra mitómana y sus síntomas.