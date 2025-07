Magali Febles rompe el silencio ante ataques por nacionalidad y color de piel de participante

La directora del certamen Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, salió en defensa de una de las candidatas que, según denuncia, ha sido víctima de ataques racistas y cuestionamientos sobre su nacionalidad.

En una contundente publicación en redes sociales, Febles aseguró que la joven Margarita Simón, representante de Santo Domingo Este, es dominicana, que nació en el país al igual que sus padres, y que posee tanto cédula como pasaporte dominicano.

«La joven a la que hace referencia y sus padres nacieron en República Dominicana, tiene pasaporte y cédula y un corazón apostando por un futuro mejor», expresó.

La directora del certamen explicó que le rapó el cabello a la candidata como una medida preventiva, anticipando los juicios y comentarios que podría recibir por su apariencia.

“Le cambié la imagen porque imaginé la mentalidad mediocre de algunos: juicio, burla y racismo. El ‘pecado’: haber nacido negra. No voy a permitir y menos tolerar ningún tipo de discriminación por su color de piel y origen”.

Margarita Simón, representante de Santo Domingo Este

Febles calificó como racistas y dolorosos los comentarios que ha recibido la joven, y afirmó que el ser dominicano no se define por el color de piel o el apellido, sino por los valores, la entrega y el amor por esta tierra.

“Esta joven representa a la real mujer dominicana: negra, valiente y con orgullo. No representa a otro país, representa al suyo, al nuestro. Y no será desacreditada por prejuicios disfrazados de identidad cultural. Por sonido”.

Criticó que no se cuestione la presencia de extranjeras en medios o empresas del país, pero sí se señale a una dominicana humilde y de piel negra.

También puede leer: Jennifer López: “Estamos en una época dorada de los artistas latinos»

“Nuestros medios están llenos de venezolanas, colombianas, europeas y no dicen nada. Pero cuando una nuestra, negra, de cabello rizo y humilde, se para con la frente en alto, quieren humillarla. Pues no. Me tiene a mí”.

Febles también recordó que ella misma ha sido víctima de discriminación en el país y destacó que ha trabajado por años por el nombre de República Dominicana sin privilegios ni reconocimientos, logrando posicionarla entre las mejores en el certamen internacional.

«Soy negra, con mucho orgullo, he entregado a mi país mi vida, mis ahorros, mis sacrificios, mis lágrimas y mis logros. Sin apoyo, sin privilegios, sin reconocimientos he llevado el nombre del país al top nueve más destacados de 130 países».

Finalmente, subrayó que la organización Miss Universo RD no tolera el racismo ni la xenofobia, y que la dominicanidad se basa en valores, no en apariencias.

“La dominicanidad no tiene color. Tiene valores. Y su único color es su bandera, que se lleva con orgullo y la frente en alto. Respete. Que usted no ha hecho nada por nuestro país para hacerlo sentir orgulloso de usted”, concluyó.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd