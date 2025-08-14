Magalys Medina y Fernando Rosa quedan libres de culpa

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió de culpa la madrugada de este jueves a Carmen Magalys Medina Sánchez y a Fernando Rosa, así como a otros de los acusados de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos, malversó fondos e incurrió en lavado de activos.

La decisión de las juezas Claribel Nivar (presidenta del tribunal), Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, según la abogada de Medina Sánchez, fue tomada en derecho. Asimismo, la jurista Wendy Lora consideró que, con esta medida, resulta difícil afirmar que se hizo justicia a su defendida.

«(El trinunal) tomó una decisión en derecho, porque decir que se hizo justicia es difícil, luego de haber pasado por cuatro años y nueve meses en un proceso, en donde nuestra representada estuvo por más de tres años presa. Ustedes han escuchado hoy, que no ha pasado nada distinto que lo que nosotros dijimos desde el primer día», declaró Lora al ser abordada por miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

De su lado, Fernando Rosa dijo estar agradecido con Dios por ser declararo inocente.

«Nuevamente le doy gracias a Dios por todo», se le escucha decir al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), con su rostro reflejando la felicidad que siente.

Otros descargados

Además de Fernando Rosa y Carmen Magalys, el tribunal descargó a Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.

También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.

Los condenados

Mientras que impuso una condena de 7 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, tras encontralo culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.

El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación.

Leer más: Así reaccionó Alexis Medina tras conocer su condena

En tanto que los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista, junto a varias empresas, deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.

Además, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; Wattmax Dominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.

De igual modo, Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.

Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 25 de septiembre.

Seguir leyendo: Ministerio Público tras condena a Alexis Medina y compartes: se evidenció la corrupción plena, absoluta y profunda