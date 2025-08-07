¿Magia o disciplina? Famosas que recuperan su figura tras el parto 

En el mundo del espectáculo, la recuperación posparto parece casi mágica. Figuras como La Materialista sorprendido a sus seguidores al presumir cuerpos esculturales apenas días después de dar a luz. Pero, ¿es realmente magia… o hay algo más detrás?

La voz experta: Dr. Roberto López, cirujano plástico

El médico cirujano Roberto López aclara que el embarazo, aunque hermoso, deja huellas profundas en el cuerpo femenino:

“El embarazo creo que es el momento más bonito de la mujer, sin embargo, este proceso causa estragos en el cuerpo que no se recuperan simplemente con dietas, ejercicios ni masajes.”

Según el especialista, los cambios incluyen:

Separación de los músculos abdominales

Hernias por presión intraabdominal

Caída del busto tras el aumento de volumen

Aparición de estrías

Y añade con contundencia:

“No existe ninguna pomada que elimine las estrías. Lo único que las reduce es la aplicación de láser.”

¿Disciplina o bisturí?

Aunque muchas celebridades aseguran que su recuperación se debe a rutinas estrictas de ejercicio y alimentación saludable, lo cierto es que algunas recurren a procedimientos quirúrgicos como el “mummy makeover”, que combina abdominoplastia, liposucción y levantamiento de senos.

Modelos como Adriana Lima y actrices como Elsa Pataky han confesado que su recuperación fue fruto de sacrificio, entrenadores personales y dietas controladas. Otras, como Hilaria Baldwin, atribuyen su figura al yoga diario y hábitos saludables mantenidos incluso durante el embarazo.

¿Presión estética o empoderamiento?

La rapidez con la que estas famosas recuperan su figura genera admiración… pero también presión. Muchas mujeres sienten que deben alcanzar esos estándares, sin contar con los mismos recursos ni tiempo.

La clave, según expertos, está en entender que cada cuerpo tiene su ritmo. La recuperación posparto no debería ser una carrera, sino un proceso de amor propio y salud.