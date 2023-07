Santo Domingo. – El economista Magín Díaz advirtió que cubrir el permanente déficit fiscal dominicano mediante endeudamiento se encamina a ser insostenible y para evitar una grave crisis macroeconómica, en el próximo gobierno, el país deberá abocarse a consensuar la vía conveniente para solucionarlo.

Díaz, extitular de la Dirección General de Impuestos Internos, resaltó que, tras varias décadas de déficit de gobierno y Banco Central cubierto mediante empréstitos, la deuda pública está muy alta y aumenta unos 6 mil millones de dólares por año.

El déficit fiscal -explicó- alcanza el 3 % del PIB (producto interno bruto), igual a 200 mil millones de pesos al año, debido a que el gasto del Estado es de 17 a 18 % del PIB, contra un nivel de recaudación de apenas 14 y 15 %.

Sostuvo que el debate relevante para el país no es si la carga tributaria es baja o alta, sino cómo equilibrar el gasto gubernamental con los ingresos, para asegurar la salud de la macroeconomía.

“El Estado, tal como está, tiene un tamaño aproximado de 18 % del PIB, si lo que recaudamos es 15 %, hay un problema, la deuda va a seguir aumentando. Hay un déficit permanente de más de 20 años, no es propio de un partido político, de un presidente. El tema relevante es que lo que recauda el gobierno no da, entonces hay que endeudarse y eso no puede seguir de manera permanente”, expresó.

Magín Díaz, economista. Fuente externa

“Eso (el endeudamiento) va a seguir hasta un punto, pero no queremos que eso llegue al punto de que haya una crisis macroeconómica, eso sí no queremos. Entonces hay que sentarse a discutir cuál va a ser el tamaño del Estado y de qué forma financiar el Estado de manera sostenible”, añadió.

Indicó que, si el país hace el pacto fiscal, según ordena la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberá “definir el tamaño del Estado que queremos”.

El profesional y académico analizó la problemática fiscal y otros temas económicos palpitantes durante una amplia conversación con el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas, que se transmite los sábados por ENtelevisión, canal 31, a las 9:00 de la noche.

LA REFORMA TRIBUTARIA MÁS DIFÍCIL DE LA HISTORIA

Tras enfatizar que con el actual tamaño del Estado el gobierno requiere más ingresos, señaló que “en algún momento” hay que implementar una reforma tributaria, la cual anticipó como “la más difícil de nuestra historia”.

“Será una reforma compleja, pero el peor escenario es que no hagamos reforma y venga una crisis macroeconómica”, insistió.

GOBIERNO NO PUEDE SER CRITICADO POR ENDEUDARSE

El experto planteó que el gobierno no puede ser criticado por endeudarse, ya que “un déficit se financia con endeudamiento público o privado”.

Refirió que en 2021 toda la nación “aplaudió” que el presidente Luis Abinader desistiera de hacer un aumento de impuestos.

Díaz fue entrevistado por el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas. Fuente externa

“El gobierno trató en el año 2021, circuló su borrador de propuesta tributaria, era compleja, incluía aumento de las tasas en la mayoría de los impuestos. Luego, todo el mundo aplaudió como foca cuando el presidente (Abinader) dijo “aquí no va a haber reforma”, narró.

DÉFICIT FUERZA A BAJAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

Indicó que además de endeudarse y operar con muchas restricciones, para manejarse con el déficit, la actual administración ha bajado la inversión pública de 4 y 3 % del PIB durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, respectivamente, a solamente 2 %.

Ese bajo nivel de inversión pública es irresistible a largo plazo, puntualizó.

RECHAZA QUE SOLUCIÓN AL DÉFICIT SEA REDUCCIÓN DEL GASTO

Tras resaltar que ahora el gasto del Estado es más alto “porque en la medida que los países se desarrollan la gente demanda más servicios del gobierno”, Díaz cuestionó que reducirlo pueda ser la respuesta al déficit público.

«¿Qué vamos a reducir?: ¿el gasto de educación?, no creo; ¿salud?, cuando tras el covid hay más demanda; ¿policía?, cuando la ciudadanía exige reducir la delincuencia; ¿infraestructura?, que ya es bajo», reflexionó.

En ese sentido, criticó el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal, recientemente sometido al Congreso por el Ministerio de Hacienda, que propone un límite al crecimiento del gasto y una meta de endeudamiento.

El econonomista criticó el anteproyecto de ley de responsabilidad fiscal. Fuente externa

A su juicio, esa iniciativa legislativa pone en riesgo la credibilidad que se ha ganado el gobierno tras haber manejado el déficit fiscal de manera razonable, dada una coyuntura internacional muy difícil.

“Tal vez la mejor regla es seguir haciendo eso y el gobierno no hacer que le aprueben una regla y después no se cumpla, pues bajar el gasto de los niveles que está, la verdad que yo lo veo muy difícil”, dijo.

“A mí no me parece realista que la estrategia de este gobierno o de ningún otro sea bajar el gasto público. Creo que hay que mejorar la calidad, pero eso es otra cosa”, agregó.

MANEJO MACROECONÓMICO DEL GOBIERNO HA SIDO MUY BUENO

Díaz dijo que ante todos los problemas que ha enfrentado el gobierno, su manejo macroeconómico “ha sido muy bueno”, y lo atribuyó básicamente a la credibilidad del Banco Central y a la continuidad del Estado en materia de política económica.

“Aunque se hable de cambio, la política económica se maneja como se manejaba antes, siempre va a haber cambios. Cuando cambian las personas, hay un cambio de partido, pero en general, la política de financiamiento, la política presupuestaria, es básicamente la misma, y eso da mucha certeza a los países que se manejan de esa forma”, resaltó.

Destacó que la estabilidad macroeconómica fue la punta de lanza de los gobiernos anteriores y lo sigue siendo ahora.

BANCO CENTRAL AHORA ENFATIZA EL CRECIMIENTO

Puntualizó que, ya alcanzada la meta de inflación, ahora el tema del crecimiento de la economía vuelve a ser el principal objetivo macroeconómico.

“Tristemente, cuando tú combates la inflación va a haber consecuencias, eso creó una recesión no solo aquí, sino en la mayoría de los países. Ahora, el tema del crecimiento va a ser el principal objetivo, el Banco Central está bajando la tasa de interés, poniendo liquidez, ya que se siente cómodo con que la inflación viene bajando de manera sostenida”, detalló.

Magín Díaz puntualizó que, ya alcanzada la meta de inflación, ahora el tema del crecimiento de la economía vuelve a ser el principal objetivo macroeconómico. Fuente externa

ALTAS TASAS INTERNACIONALES DE INTERÉS SON EL NUEVO CHOQUE EXTERNO

Al analizar el panorama económico internacional, dijo que sigue siendo muy incierto y negativo, en particular por el nuevo ingrediente del aumento de las tasas de interés a nivel mundial.

Explicó que el petróleo, alimentos e insumos agropecuarios han bajado de precio y no se prevé que volverán a subir dramáticamente, pero el alza de las tasas de interés a nivel mundial plantea otro tipo de retos para los países pequeños.

En el caso de la República Dominicana, señaló, tasas de cero o cercanas a cero en Europa y los Estados Unidos durante los últimos quince años, permitían bajar la tasa de interés local y además era baja la tasa de interés a la que se financiaba el gobierno.

ALTAS TASAS INTERNACIONALES DE INTERÉS SON EL NUEVO CHOQUE EXTERNO, afirma Magín Díaz. Fuente externa

“Pero ya no es cero, ya ahora en Estados Unidos la tasa de política es 5 % y va a seguir subiendo, probablemente. En Europa va a subir otra vez la próxima semana. La época de tasa de interés baja a nivel mundial ya terminó y ese es otro reto que está enfrentando un país pequeño como el nuestro”, expuso.

SARGAZO ES PRINCIPAL DESAFÍO ACTUAL PARA EL TURISMO

Para Díaz el principal reto para el turismo dominicano actualmente es el complejo problema del sargazo, que solamente podrá ser solucionado con el concurso de las naciones poderosas.

Recordó que el turismo y las zonas francas fueron los principales motores de la economía en 2022.

VE POCAS MEJORAS EN DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

Díaz citó las pérdidas de distribución como la principal problemática en el sector eléctrico y deploró que las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad alcanzan ahora 37 %.

Indicó que el año pasado el gobierno transfirió 100 mil millones de pesos al sector eléctrico para mantenerlo más o menos estable.

“Ahí hay un problema que, en un próximo periodo de gobierno, algo diferente va a haber que hacer, porque se ha seguido haciendo lo mismo en las empresas distribuidoras”, concluyó.