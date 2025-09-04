La agenda de encuentros busca fortalecer la estabilidad y el crecimiento sostenido del país.

Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, desarrolló una agenda de encuentros con diversas asociaciones y gremios del sector productivo nacional, con el objetivo de escuchar sus propuestas y recoger aportes que contribuyan al fortalecimiento de la economía y la estabilidad de las finanzas públicas.

Estas reuniones forman parte de la agenda de diálogo permanente que impulsa el ministro Díaz, orientada a la consulta, colaboración y búsqueda de consensos con el propósito de fortalecer la estabilidad y el crecimiento económico del país.

“El Gobierno no puede enfrentar solo los complejos desafíos de la economía nacional; necesitamos escuchar a cada sector y gremio, y construir juntos soluciones que fortalezcan las finanzas públicas, la competitividad y la confianza en nuestra economía”, expresó el ministro Díaz.

El funcionario subrayó que este proceso de acercamiento permite que las decisiones del Gobierno respondan a las verdaderas necesidades de la economía y contribuyan a sostener el crecimiento en un ambiente de confianza y transparencia.

Puede leer: Ito Bisonó resalta lucha contra comercio ilícito y apuesta a la economía naranja

En el marco de esta agenda, el titular de Hacienda y Economía se reunió con la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS), la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) y representantes de Constructora Bisonó.

Asimismo, sostuvo encuentros con la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros (ADOIMFE), así como con representantes del sector de seguros.

También fueron recibidos representantes de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA).

Los gremios y asociaciones participantes valoraron la apertura del ministro para escuchar sus planteamientos y manifestaron su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para consolidar la estabilidad macroeconómica, fomentar la inversión y elevar la competitividad nacional.

Encuentros con sectores

Esta ronda de reuniones se enmarca dentro de una amplia agenda de acercamientos con distintos gremios y organizaciones empresariales que ha sostenido el ministro en las últimas semanas.

Anteriormente, el funcionario también se ha reunido con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), con líderes del empresariado nacional, con la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), con la Directiva Nacional de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y con la Federación Dominicana de Comerciantes, así como con representantes del sector Mipymes.

Síguenos como periodicohoyrd