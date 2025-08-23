Magín urge aprobar reformulación del Presupuesto de 2025



El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, visitó este viernes la Comisión Especial que estudia la modificación la Ley No.80-24, sobre el Presupuesto General del Estado 2025, a quien expresó necesidad de reformular la pieza ante los desafíos económicos actuales.

Las modificaciones introducidas contemplan una política fiscal contracíclica que busca mitigar los efectos negativos de la coyuntura internacional sobre nuestra economía.

Díaz manifestó a la comisión que preside Francisco Paulino, con la presencia del presidente de la CD, Alfredo Pacheco, la necesidad de reformular la Ley del Presupuesto General del Estado para el año 2025 en procura de optimizar el uso del Presupuesto general del Estado.

En particular, se propone un reajuste en materia de ingresos y un aumento en el gasto de capital, enfocándose en inversión productiva para estimular la actividad económica y apoyar el crecimiento económico sostenible del país.

Pacheco expresó que la mayoría de veces el proyecto de Ley del Presupuesto ordinario, como el reformulado, entran a través de ese órgano legislativo, donde siempre se ha dado sal ida.

“Y hemos encontrado siempre el camino del entendimiento y de poder ayudarnos. El Ejecutivo haciéndonos las solicitudes y reformas que entienda pertinente y nosotros también haciendo las observaciones de lugar” precisó Pacheco.

Manifestó que las diferentes bancadas partidarias a pesar de las críticas u observaciones que puedan tener, están conscientes de que viven en un país donde hay que interactuar para el desarrollo de los grandes temas nacionales.

Al término del encuentro Magín se puso a disposición del Congreso.