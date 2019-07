Magnate McAfee amenaza al país si sus perros sufren algún daño

El fundador de una compañía de antivirus, John McAfee, amenazó a la República Dominicana con acabar el turismo si sus perros, no son devueltos o sufren daños, luego de que estos quedaron en custodia de las autoridades al momento de su arresto.

“Si la República Dominicana daña un solo pelo en cualquiera de mis perros que forzaron @theemrsmcafee y de separarme, entonces, sí, lloverá la ira del cielo.”, posteó.

Además manifestó que supuestamente las autoridades dominicanas no se lo han devuelto pero tampoco permitieron que se quedara alguien cuidando de ellos.

Mensaje integro que posteó en su cuenta de Twitter:

The issue we now have is that the D.R. has not returned our dogs to us. We were not allowed to leave anyone in our boat to care for them when we were deported. The D.R. government took custody and we’ve heard nothing. If they were harmed I will work to ensure D.R. tourism ends.

Traducción:

El problema que ahora tenemos es que el D.R. No nos ha devuelto nuestros perros. No se nos permitió dejar a nadie en nuestro barco para cuidarlos cuando nos deportaron. El doctor. el gobierno tomó la custodia y no hemos escuchado nada. Si fueron dañados, trabajaré para asegurar que D.R. Termina el turismo.

Se recuerda que el pasado miércoles las autoridades dominicanas detuvieron en esta ciudad al magnate John David McAfee, a su esposa y a cuatro acompañantes, quienes están siendo investigados tras supuestemente encontrarle varias armas de grueso calibre en el yate donde viajaban en Puerto Plata.