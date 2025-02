Nueva Orleans. Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, afirmó este domingo que derrotas como la que su equipo sufrió por 40-22 ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX lo motivan a ser mejor.

“Cada vez que pierdes un Super Bowl es la peor película del mundo. Me quedaré con esto el resto de mi carrera, pero estas son las derrotas que me motivarán a ser aún mejor durante el resto de mi carrera porque solo tienes unas pocas oportunidades para jugar aquí y tienes que aprovecharlas”, señaló el pasador al final del juego realizado en el en el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana.

Mahomes, quien a sus 29 años ha ganado los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con Kansas City, reconoció que ni en este partido, ni a lo largo de la campaña estuvo al nivel que lo ha caracterizado.

“No jugué a mi nivel, especialmente por las dificultades que tuve durante la temporada. Hay cosas que debo mejorar y hoy se mostraron en el escenario más importante.

En la temporada baja buscaré la forma de combatir lo que las defensas están haciendo para presionarme”, subrayó el ‘quarterback’.

El mariscal de campo fue capturado seis veces, algo que nunca le había sucedido en su carrera. Mahomes aceptó que los Chiefs fueron ampliamente dominados por Eagles, pero ahora lo importante será demostrar cómo se levantarán de este tropiezo.

“Perder el Super Bowl no se siente bien de ninguna manera. Nos quedamos cortos, pero ahora se trata de ver cómo respondemos a esto; espero que aprendamos y a partir de ahí mejoremos porque se necesitará un mejor fútbol, especialmente mío, para llegar a otro Super Bowl”, puntualizó.

Patrick Mahomes, quien ha sido tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, aseguró que la dinastía de los Chiefs no ha terminado a pesar de esta derrota.

“Duele y dolerá por un tiempo, pero tenemos un gran equipo, muchos de estos muchachos sufrieron perder aquí por primera vez, pero volveremos. Esto comienza conmigo y los otros líderes de este equipo, mejoraremos y con suerte estaremos aquí la próxima temporada”, concluyó.

