Maite Perroni confesó que encontró al “amor de su vida” en Andrés Tovar

Maite Perroni y Andrés Tovar han estado envueltos en la polémica desde que confirmaron su romance. Y es que comenzaron su noviazgo poco después de que el productor y Claudia Marín pusieron fin a su matrimonio, desatando así rumores de una supuesta infidelidad.

Pero eso no es todo, también se ha especulado sobre la posibilidad de que la ex integrante de RBD este embarazada. Bajo este contexto, la actriz abrió su corazón para compartir cómo se encuentra actualmente su situación sentimental.

La protagonista de melodramas como Cuidado con el Ángel, Triunfo del amor, La gata, Mi pecado y Antes muerta que Lichita concedió una entrevista para la revista People en Español, donde habló sobre algunos proyectos donde recientemente participó y compartió sus intenciones de incursionar en la producción de contenido audiovisual. Fue durante esta misma charla donde se sinceró sobre temas del corazón.

Sin profundizar en detalles, quien dio vida a Lupita Fernández en la exitosa versión mexicana de Rebelde compartió que se encuentra muy feliz junto a Andrés Tovar y, restando importancia a los rumores que giran en torno a su romance, comentó que trata de disfrutar cada momento porque considera que ya encontró al amor de su vida.

Andrés Tovar y Maite Perroni (Instagram)

“Más feliz que nunca, valorando cada segundo y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando de cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro”, declaró.

Por otro lado, Maite Perroni aprovechó la ocasión para extender un agradecimiento a todos sus fans por el apoyo que le han brindado en los últimos meses, en especial tras el lanzamiento de su propia marca de vinos, Spara, y el estreno de sus dos últimas películas: La octava cláusula y Sin ti no puedo.

También reveló que cada vez falta menos para disfrutar de su trabajo en su nueva etapa como productora.

“Crear contenido para nuestra comunidad y vivir todo el proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta su materialización. Deseo poder lograr construir un espacio productivo y reconocido por su calidad dentro de la industria que genere empleos y oportunidades”, dijo para el mismo medio.

Maite Perroni denfendió su noviazgo con Andrés Tovar

Esta no es la primera vez que la ex integrante de RBD habla sobre su romance con el productor pese a que suelen mantener su vida privada lejos de los reflectores. Y es que hace unas semanas se pronunció en contra de los rumores que se han desatado en redes sociales en torno a su relación amorosa y comentó que de cierta manera surgieron porque no hablar públicamente al respecto.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, dijo para las cámaras de Despierta América.

Creo que nosotros podemos compartirnos libremente y con una sonrisa, disfrutando de la relación que tenemos y con mucho amor

Respecto a los rumores sobre su supuesto embarazo, Maite Perroni no quiso dar declaraciones. Cabe recordar que su equipo de representantes ya había desmentido dicho rumor, sin embargo, continúa presente en la vida de la intérprete. Bajo este mismo contexto, se sinceró sobre su deseo de convertirse en madre:

“Por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo. La vida y los tiempo se acomodarán y ya será cuando tenga que ser”, dijo para el programa.