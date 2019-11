MALARIA UNA ENFERMEDAD DE CUIDADO

La malaria es una enfermedad de cuidado sobre la que la población debe estar alerta aunque no se escuche mucho de ella.

En la memoria de muchos se había asumido como una enfermedad erradicada, ¡nada más errado!, ya que es endémica de la isla.

Hay un proyecto de pre-eliminación, pues la erradicación total resulta difícil en República Dominicana, debido a que esta es una enfermedad propia de países tropicales como el nuestro.

Ahora bien, existe un proyecto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener un control de la enfermedad, como parte del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda de 2030.

Es cierto que en los últimos tiempos no se hablaba mucho de la malaria, sin embargo, en las últimas semanas se han reportado casos de alerta.

Según el boletín de la Dirección General de Epidemiología (Digepi) del Ministerio de Salud Pública, en la Semana 41 fueron notificados 29 casos autóctonos confirmados, para un total de 88 casos reportados en las últimas cuatro semanas.

Este informe indica que durante este último período, el foco de evaluación fue la zona de Los Tres Brazos, donde hay una alta actividad de transmisión.

En ese boletín 41 se informa que la incidencia acumulada de la enfermedad es de 7.92 casos por cada 100 000 habitantes, lo que implica un incremento de 58 % en la tasa, en comparación con la incidencia del año 2018.

Datos del Ministerio de Salud. En vista de la presencia e incremento de casos de malaria, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población, que ante cualquier caso febril o sospecha porque hayan estado en localidades con actividades altas de transmisión de la malaria, como son la frontera de República Dominicana y Haití, acudir inmediatamente a hacerse un chequeo médico a un centro asistencial de salud.

Respecto del tema consultamos al epidemiólogo Clemente Terrero, quien afirma que la malaria se mantiene en la República Dominicana, aunque no se escuche hablar mucho sobre ella.

El doctor, quien es el actual subdirector del hospital infantil Robert Read Cabral, antiguo Angelita, indica que cada años se reportan en el país una “cuantiosa cantidad de casos de esta enfermedad”, no obstante, gracias a los esfuerzos de las autoridades de salud por lograr la erradicación de esta, los casos se han reducido.

“La malaria siempre ha estado presente en la República Dominicana, lo que sí podemos afirmar es que, debido a la estrategia de erradicación que se está llevando a cabo, se ha reducido la cantidad de casos, pasando de más de 2000 por año a unos 400 a 500 casos”.

No obstante, precisa el experto epidemiólogo, “actualmente se ha incrementado en relación con el año pasado, ya que han aparecido brotes de la enfermedad en diferentes comunidades del país, como son Los Alcarrizos, Los Tres Brazos y otros sectores.

La malaria es una enfermedad producida por un parásito protozoario hematógeno llamado Plasmodium. Generalmente, es transmitida a través de la especie del mosquito Anopheles, que se produce en lugares sucios y húmedos.

Los principales síntomas de la enfermedad son fiebres elevadas y prolongadas acompañadas de escalofríos, malestar general, dolor de cabeza y anemia por la destrucción de los glóbulos rojos. Esta enfermedad también puede tener como síntomas la ictericia, que es el color amarillento de la piel, indica Terrero.

Tratamiento. En el país la malaria tiene un protocolo de manejo específico, bien simple y efectivo, creado por los doctores Clemente Terrero, José Manuel Puello y otros especialistas, el cual si se aplica adecuadamente y de forma regular evitaría muertes.

Consiste en dar al paciente afectado un “tratamiento radical”, que consta de dos medicamentos: una dosis diaria de cloroquina, durante tres días, combinada con una sola dosis de primaquina, que destruye las formas infectantes y evita la transmisión, explica el doctor Terrero.