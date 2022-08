Maldonado afirma que el Gobierno fracasó en tres aspectos fundamentales

El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, manifestó que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, durante los dos años de gestión ha fracasado en el sistema educativo, energético y económico, los cuales son tres aspectos fundamentales.

«Hay tres funciones del gobierno que han colapsado sin lugar a dudas. Primero, tú tienes el colapsos del sistema educativo, donde acaban de sacar al jefe de campaña, al hombre de mayor importancia política de la campaña electoral de Luis Abinader de los últimos 10 años, y lo sacan no porque jugó un rol excelente, sino por escándalos múltiples», expresó el legislador en el panel HOY a dos años de Gobierno.

En cuanto al reglón energético, Maldonado indicó que a pesar de que los partidos políticos firmaron con el Gobierno el Pacto Eléctrico, este lo utilizó única y exclusivamente para seguir obteniendo recursos, ya que asegura, «en ninguna parte el acuerdo establecía que una de las clausulas que se iban a cumplir mensualmente, era el aumento de la tarifa eléctrica, sino todo lo contrario, era revisar».

«Revisar no significa aumentarla, y este Gobierno en los últimos cinco meses le ha multiplicado por dos y en algunos casos hasta por tres, la tarifa eléctrica a todos los dominicanos», afirmó.

Rubén Maldonado agrega que el fracaso más grande que ha tenido el Gobierno, tiene que ver con el tema económico de la República Dominicana, ya que solamente se ha podido destinar el 9% del presupuesto de inversión.

«¿Y por qué solo se ha podido destinar el 9%? No se ha podido cumplir con ese requerimiento, porque sencillamente, no está en capacidad este Gobierno de poder aplicar lo que ya tiene previsto en el presupuesto como gasto de capital, por su ineficiencia e incapacidades. Los ministros, están en sus escritorios sin saber lo que van hacer, porque no saben gobernar«.

Añadió además, que la alocución que tendrá esta noche Luis Abinader, la cual será transmitida en vivo desde el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago, se trata de discurso político.