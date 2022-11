Maldonado: Estamos viendo que Leonel Fernández gane en primera vuelta sin acuerdo

La aceptación de Leonel Fernández está por encima del presidente Luis Abinader, según una encuesta que maneja el partido Fuerza del Pueblo (FP) de los últimos ocho meses, con un 38 % del electorado contra un 36 %.

La aseveración corresponde el diputado de la FP, Rubén Maldonado, quien aseguró que lo que su organización maneja es que el expresidente Fernández ganará en primera vuelta en la batalla electoral del año 2024 sin aliarse con nadie.

Al ser entrevistado en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM, Maldonado aseguró además que dicha organización cuenta con la mejor estructura política del país, por encima del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), respectivamente.

«Yo reto al PRM y al PLD a que se arriesguen a venir a este espacio para que vengamos cada quien con nuestra lista y que alguien presente una estructura más sólida y más compactada que la que tiene la Fuerza del Pueblo a nivel nacional, distrital y municipal. Nosotros tenemos hoy por hoy la mejor estructura política que existe en todos los rincones de la República Dominicana», aseguró el dirigente de la FP.

En junio de este año, Maldonado dijo este que los sondeos que ha realizado ese partido indican que el 65% de la población dominicana «No cree» que la actual gestión, es decir, el gobierno del presidente, Luis Abinader, no pueda resolver la «Crisis» que vive el país en la actualidad.

Maldonado enfatizó que problemas como la inflación, la inseguridad ciudadana y la criminalidad son los que más preocupan a la población, así como, que el 57% de la población dijo que el ex presidente de la República, Leonel Fernández, es la persona que puede hacer frente a estas problemáticas. No obstante, el congresista aclaró que en estos sondeos no se le da la opción de elegir a Fernández como respuesta.

Entrevistado en el programa matutino «El Matinal», que se transmite por Telemicro, canal 5, Maldonado también indicó que el 80% de la población dominicana desaprueba los niveles de inflación que registra la República Dominicana en este momento.