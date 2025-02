Juan Luis Londoño, conocido musicalmente como Maluma, sorprendió a sus seguidores con la noticia del fallecimiento de su abuela, por lo se mantuvo alejado de las redes sociales. Días más tarde, el reguetonero reapareció con un conmovedor mensaje en el que aseguraba que estaba distanciado “porque necesitaba sanar muchas cosas” que tenía guardadas desde hace algún tiempo en su interior.

“Eso no quiere decir que me voy a retirar o que voy a dejar de hacer música, o que mis sueños han parado. Es el momento para encontrar mi mejor versión. Estaba persiguiendo algo que no tenía sentido, ahora lo que quiero es mi felicidad y mi paz, no tengo prisa de nada. He encontrado un montón de respuestas, los que han pasado por esta metamorfosis me van a entender”, mencionó en el video que publicó el 2 de febrero.

Cuando todo parecía haber tomado el rumbo que el cantante deseaba, apareció nuevamente a través de sus Instastories donde entregó nuevos detalles de este proceso que enfrenta en su vida. Caminando por lo que parece ser una trocha que se ubica a las afueras de su nueva vivienda, el intérprete de temas como Felices los 4 y Borró casete confirmó que tomó una decisión que involucró alejarse por un tiempo de la ciudad y establecerse en el campo.

Maluma confirmó que tras estos días acompañando a su hija recien nacida, retomará su gira con fechas por Estados Unidos y Europa – crédito @maluma/Instagram



“Estoy feliz de abrir los ojos, de haberme despertado y darle prioridad a mi salud física, mental … Como siempre uno en la vida necesita un golpe para despertar, eso fue lo que me pasó a mí, estoy en ese proceso, un poco incómodo … Pasé 14 años de mi vida trabajando como una mula sin parar, ojalá fuera para mí, pero siempre fue pensando en los demás”, puntualizó el reguetonero.

Mientras entregaba los detalles de esta decisión y la profunda reflexión que estaba haciendo para sus seguidores, no dudó en hacerles una invitación para que como a él “no toquen fondo dónde yo decía ‘Dios mío, qué voy a hacer’. No. Trabajen en ustedes, mediten, salgan a caminar, compartan con su familia, la naturaleza”. Del mismo modo, recalcó que hay algo más que una carrera y más allá del dinero, así como las posesiones materiales “ese apego al ego siempre hace que nos perdamos por un camino que no es el correcto”.

Por último, dijo que tomó la decisión de dejar de pensar en el pasado y el futuro, por lo que se centrará en el presente, en lo que tiene hoy en día, preparándose para convertirse en un ser humano lleno de balance “las redes sociales muy chimba, muy bacano y todo, pero no les creo mucho la verdad … Pueden ser muy positivas siempre y cuando tengan en mensaje correcto, lo hablo por experiencia propia, se ve en Instagram y en Tik Tok”, criticando los que presumen sus logros, sin pensar en la felicidad de los demás.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos de sus seguidores se preguntaron si estará pasando por una situación similar a la que tuvo J Balvin con sus crisis de ansiedad y depresión, con mensajes como: “Algo estamos haciendo mal como sociedad para que esos que tienen todo, estén pasando por momentos así”; “Siento que desde que J Balvin habló de sus problemas de salud mental, a nadie más le dio miedo abrir su corazón de esta manera”; “piensa siempre en tu pareja y en la pequeña París, créeme que son el mejor motor”; “tremendas palabras, tremenda reflexión, es válido alzar la mano y pedir ayuda”, entre otros más.