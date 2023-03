La influencer Mami Kim reveló este jueves porque tiene diferencias con su hermana la cantante Yailin La Más Viral.

¨Siempre has permitido que todo el mundo me coma viva, en cambio, cuando todo el mundo dice fulana (Yailin), ahí estoy yo con todas las uñas, el cuchillo, el tanque de gas¨, explicó.

Kimberly Michell Guillermo, nombre real de la artista, entiende que pariente tiene que comunicarse más con ella, porque al final la sangre pesa más que el agua.

¨Su hermana soy yo y la que está con ella soy yo, nunca he visto una amiga de ella o alguien matándose con nadie por ella¨, argumentó.

Pese a los percances que es común entre familia, esta le reiteró a Yailin que ¨si tú me necesitas, yo estoy aquí¨.

La excuñada de Anuel AA dijo además que desconoce los motivos por los cuales, este se separó de su hermana menor.

Además, desmiente que haya tenido una relación sentimental con el trapero como circula en redes sociales.

Caso Fogón

Al ser cuestionada sobre la discusión que se produjo en un salón de la reconocida plaza comercial, y se vio involucrada la comunicadora Mey Feliz, mejor conocida como Fogón, Yailin y otras personas más, la artista dio su parecer sobre el tema.

¨Créanme que ustedes no tienen más ganas que hablar que yo de ese caso, pero hasta que no se termine… porque yo no sé en que quedó eso o si se resolvió, no puedo decir nada¨, enfatizó.

Añadió además que ¨después que pasó el problema todo el mundo fue a la fiscalía y dijo su versión y a mí no me llevaron, todo el mundo como que se limpió y me dejaron a mi normal… y al final del día las personas que estaban ahí saben la verdad y me llené de odio porque todo el mundo se limpió¨.

¨Me dijeron que me callara y no me defendiera, me dijeron que me quedara así…normal y que esperara que todo el mundo diera su versión¨, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa ¨Alofoke Radio Show¨.

Sobre Mami Kim

Kimberly Michell Guillermo, mejor conocida como Mami Kim, tiene 23 años y es madre de una niña.

Actualmente es influencer de algunas marcas que la eligen como embajadora.

Pero también obtiene ingresos de la plataforma de OnlyFans con fotos más atrevidas y exclusivas para adultos.