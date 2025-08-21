Manifestantes en Cotuí demandan cambios urgentes en infraestructura y servicios básicos

Callejón de Duey, Cotuí, Sánchez Ramírez. Varias organizaciones comunitarias y religiosas realizaron ayer una vigilia frente al proyecto habitacional Nuevos Horizontes en reclamo de la rehabilitación y asfaltado del tramo carretero que intercomunica varias localidades con la población de Cotuí.

Juan Carlos Infante Mirambeaux, vocero de los comunitarios de Duey, señaló que el tramo carretero que conecta la zona con la población cotuisana presenta un avanzado estado de deterioro, debido al constante tránsito de vehículos pesados al servicio de Barrick, los cuales han destruido la vía de comunicación.

Además, reclamaron la construcción de un acueducto comunitario para el abastecimiento de agua potable y nuevas líneas de interconexión eléctrica al circuito 24 horas.

Los manifestantes también exigieron la construcción de un centro comunal, así como la remodelación y ampliación de dos escuelas básicas que funcionan en la comunidad.

Infante manifestó que el programa de protestas contempla la realización de otras acciones comunitarias, como visitas y reuniones con funcionarios del Gobierno y representantes de la compañía minera Barrick Pueblo Viejo.

La actividad estuvo vigilada por un contingente policial con el objetivo de evitar desórdenes y alteraciones del orden público.