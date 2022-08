Manny Acta se pone nostálgico: “Me hace falta Lidom”

Manny Acta dice que se ajusta a los cambios del béisbol de estos tiempos y que agradece a este deporte muchos momentos agradables que ha vivido

La hoja de servicio de Manny Acta es amplia y puede exhibir diversos logros como mánager y gerente general en Lidom y en las Grandes Ligas. Actualmente es coach con los Marineros de Seattle.

Cuando se le recuerda sus tiempos de dirigente y gerente con equipos como Licey y Aguilas de inmediato se pone nostálgico.

“LIDOM me hace falta porque entra en juego la parte familiar, compartir más con tu gente”; expresó firme.

“En LIDOM no solo me gusta estar en el terreno, también por estar con mis padres”, agregó Acta durante un Podcast con el reportero John Sang en Nueva York. Acta exalta que la rivalidad, el compartir con amigos y hablar de pelota son cosas que forman parte de su vida.

Manny ha trabajado en LIDOM para Licey, Águilas y Estrellas. Fuente externa

Le invitamos a leer: Resumen deportivo HOY: Serena Williams anuncia su retiro del tennis

¿Mánager en GL?

Dice que también ha extrañado esas funciones, pero que siempre ha tenido claro que solamente son 30 puestos y que hay mucha gente en el círculo de espera.

“Lo importante es seguir en el inside, porque realmente esto es lo que me gusta”, agregó.

¿Tiempo en Seattle?

Manny Acta cuando pertenecía a los Marineros de Seattle. Fuente externa

Como el que no quiere las cosas, Acta lleva siete temporadas con los Marineros y todavía tiene contrato para el 2023. “Es una buena organización para trabajar, me han trato bien, y por eso el tiempo me pasa rápido”, expresó Acta.

¡Los perreos!

Acta piensa que debe aceptarse y se opone a rotaciones mandando a dar un pelotazo porque eso puede arruinar la carrera de un jugador. “Como coach debemos aceptar esos perreos, en realidad hay que adaptarse a estos tiempos”, dijo.

¡Soltó un poco Twitter!

Dijo que en la red social de Twitter hay mucha gente que deja salir su odio y que no eso lo limita a querer publicar cosas de gran interés.

Puedes leer también: ¡Lesiones! Marichal las atribuye a poco uso del brazo