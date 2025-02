Manny Cruz actuará en Premios lo Nuestro

Manny Cruz se estará presentando por primera vez en Premios Lo Nuestro el próximo 20 de febrero, y además anuncia que en mayo celebrará por todo lo alto a las madres dominicanas llevando su más reciente álbum, titulado “2080”, a un gran espectáculo el sábado 24 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

El disco “2080” es un homenaje a la década dorada del merengue donde incluye importantes colaboraciones con Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Aramis Camilo, Los Hermanos Rosario, Sergio Vargas y Dionis Fernández.

El concierto será basado en este álbum conceptual del artista, el cual lanzó en octubre y que incluye temas como: “El Hombre Divertido”, “Oye”, “La Dueña del Swing” y “El Motor” este último siendo un gran éxito, nuevamente, 41 años después de su lanzamiento original.

Manny también celebra y agradece sus dos nominaciones a Premios Soberano en las categorías “Merenguero del Año” y “Colaboración del Año” junto a Aramis Camilo.

“Dios se sigue manifestando en mi vida y estoy sumamente agradecido por cada oportunidad; por eso quiero compartir cada logro con mi país, y el cantar en Premios lo Nuestro es gracias a mi República Dominicana que me ha abrazado muy fuerte. Estoy también muy feliz de celebrar el Día de las Madres rindiendo homenaje a una de las épocas más importantes del merengue. Junto a mi equipo, estamos preparando un gran show que honra la década de los 80 y me permitirá llevar mi álbum, a un concierto bailable que transportará a las madres a esa época, y hará vibrar a esa nueva generación que también me sigue”, manifestó el seis veces nominado al Latin Grammy.

El espectáculo, que contará con una producción del mismo Manny Cruz en conjunto con Focus Entertainment, tendrá como director musical a Antonio González, y a cargo de la coreografía a Marcos Taveras. El show está pautado para las 8:00 de la noche y tendrá numerosas sorpresas para impregnarle más experiencias inolvidables a las madres.

Las boletas ya están a la venta en UEPA Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo, y tienen una preventa de un 15% de descuento sólo los días 11 y 12 de febrero.