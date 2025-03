Manny Machado abandona el partido por dolor en la pantorrilla derecha

El tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, abandonó la victoria del sábado por 1-0 contra los Bravos de Atlanta con un calambre en la pantorrilla derecha tras un turno al bate en la cuarta entrada.

Machado sufrió un calambre al batear un lanzamiento de Spencer Schwellenbach. Luego, conectó un foul y salió cojeando de la caja de bateo. Machado fue revisado por un preparador físico y terminó el turno al bate con un elevado al jardín derecho.

Fue reemplazado por José Iglesias en la alta de la quinta.

Machado dijo que espera poder jugar en el último partido de la serie el domingo.

«Creo que Shildty hizo lo correcto, simplemente me sacó y tomó medidas de precaución para evitar que fuera algo peor», dijo Machado, refiriéndose al mánager Mike Shildt. «Solo fue un pequeño calambre. Ya he sentido cosas así antes. No es para tanto. No es nada preocupante, desde luego».

Shildt dijo: «Le dio un calambre y el calambre le persistió. Llegó a un punto en que ya no tenía sentido seguir con él. Lo vi en la fila de felicitaciones y tenía una gran sonrisa».