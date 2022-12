El merenguero puertorriqueño Manny Manuel explicó el incidente que vivió la madrugada del domingo cuando fue detenido por andar en vía contraria en la localidad de Jayuya.

El cantante a través de un video publicado en su red social Instagram, explicó que no sucedió nada y que la policía solo lo detuvo porque se había equivocado al entrar en una calle de una sola vía y que al detenerlo le pidieron su licencia de conducir, la cual había vencido el primero de diciembre.

Pese a estos dos inconvenientes lo dejaron ir, ya que no estaba tomando ni haciendo nada ilegal.

“Yo estaba ayer en el pueblo de Jayuya, donde fui a visitar a los familiares, entonces, cuando regresaba del pueblo, decidí parar para buscar algo de comer y no me percaté que estoy conduciendo en una calle de una sola vía, ahí me detuvo un policía y me dice que estoy yendo contra el tránsito”, dijo.

Añadió que “me dieron 50 dólares de multa por ir en contra del tránsito y simplemente me dijeron que debía regresar al cuartel de Jayuya con la licencia actualizada, lo que haré mañana lunes porque hoy domingo está todo cerrado”.

Concluyó su mensaje agradeciendo la preocupación y mensajes recibidos tras darse a conocer la noticia.

“Me han llamado gente de la prensa y amigos pensando lo peor, pero yo ni estaba tomado, ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía. Eso te puede pasar a ti, a mí o a cualquiera”, explicó Manuel.