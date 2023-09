Santiago.- El actor dominicano radicado en los Estados Unidos, Manny Pérez, pidió hoy al Gobierno iniciar los trabajos para la construcción del acueducto del municipio Baitoa, una obra que la población lleva cerca de cinco décadas demandando.

Confió en que el cambio que ha prometido el Gobierno del presidente Luis Abinader llegue finalmente a esta localidad que lo vio nacer.

Pérez dijo que los gobiernos pasados prometieron la obra y no cumplieron. «Vamos a ver si este gobierno nos trae el cambio que esperamos», afirmó el protagonista de películas como La Soga y Veneno.

Actor Manny Perez, habla sobre caso agua potable del sector de Baitoa.

El actor saludó la iniciativa de las autoridades dominicanas por la modernización con la construcción del metro de Santo Domingo, el teleférico y el monorriel de Santiago. Sin embargo, mostró preocupación por los servicios básicos como el agua y la luz que faltan en las comunidades.

«Yo tengo 15 años demandando y peleando por la construcción de un acueducto en mi pueblo de Baitoa, y esta vez queremos ver ese cambio», indicó.

Manny Pérez recordó que hace un año, en septiembre del 2022, se dio el primer picazo para la construcción de la obra, pero todavía no ha iniciado.

Agradeció al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, por haberlo llamado y explicarle el proceso que la institución que dirige está llevando a cabo para comenzar con los trabajos del acueducto.

«Sé que todo es un proceso, pero vamos a ver si ya comenzamos con Baitoa y otros pueblos que necesitan en el resto del país», señaló el actor que promociona la tercera entrega de la película La Soga.

Manny Pérez es un actor y guionista dominicano conocido por su participación en varias series de televisión, algunas de ellas como The Blacklist, Third Watch, FBI: Most Wanted, y en la película Washington Heights, entre otras.