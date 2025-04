¡Mano amiga! Manny dispuesto ayudar a Devers

El ex estelar toletero de los Medias Rojas de Boston, Manny Ramírez, está dispuesto a aportar su experiencia y conocimientos en el difícil arte de batear a su paisano Rafael Devers, quien ha tenido un desempeño ofensivo por debajo en el inicio de la recién inaugurada temporada del béisbol de las Grandes Ligas.

“Mis puertas están abiertas y yo puedo aconsejarlo bien. Lo que él necesite, yo estoy aquí. Si quiere hablar conmigo, estoy aquí para servirle, no de parte del equipo, ni nada por el estilo, sino para darle mi experiencia, darle un buen consejo y hablarle de lo que yo pasé”, dijo Ramírez, al ser entrevistado en exclusiva en el programa de televisión «Central Deportes», que se transmite por RTVD, Canal 4, de lunes a viernes, de 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche, bajo la conducción de los veteranos periodistas Carlos Almánzar, Orlando Méndez y Héctor Gómez.

Devers aún no ha conectado de hits en cinco partidos y 19 turnos, con 15 ponches recibidos.

Ha trascendido su inconfomidad con respecto a la decisión del conjunto de hacer la transición de tercera base a bateador designado.

Ramírez hizo un paralelismo de la situación de Devers con lo sucedido con él cuando tuvo que moverse desde el jardín derecho al izquierdo, tras llegar a Boston, proveniente de Cleveland.

“Cuando llegué a Boston, yo jugaba en el jardín derecho y ellos me dijeron que querían que yo jugara en el jardín izquierdo. A lo primero, por el orgullo y la falta de asesoramiento, uno comienza a maquinar cosas que no son correctas, pero cuando yo fui y me puse a coger elevados en el right field, que vi que eso era una sabana, que para jugar en el right field en Boston, tienes que ser un atleta de campo y pista, dije ‘no, mejor me voy a quedar aquí, tranquilo, en el left field’. Me quedé ahí y al final me convino”, sostuvo Ramírez, poniendo de manifiesto el proceso que conlleva adaptarse a un nuevo rol.

Sobre Vladimir Guerrero Jr. en los Yankees.

Ante la pregunta de dónde visualiza a Vladimir Guerrero Jr. firmar un contrato a largo plazo, Ramírez manifestó que «me gustaría ver a Vladdy Jr. jugando con los Yankees, los Mets, los Dodgers ó en Boston».

«Los bates no batean solos».

Al referirse a los denominados bates torpedos, Ramírez fue enfático al indicar que hay que tener talento para batear, sin importar el tipo de bate que se use.

«Los bates no batean solos; hay que tener talento. Pienso que eso que están hablando es para ‘buscar sonido’ con los Yankees, por su extraordimaria ofensiva en los primeros partidos de la temporada.