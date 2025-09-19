Moradores del sector de Manoguayabo, ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste, denunciaron que sufren tres plagas en relación al agua potable: escasez, fuga y abandono, una situación que, aseguran, afecta de manera significativa su vida cotidiana y la de sus familias.

Al conversar con periodistas del periódico Hoy en su serie especial «Hoy en tu barrio», los residentes manifestaron que han durado meses sin ver el suministro de agua potable en sus hogares, viéndose en la necesidad de comprarla a alto costo para cubrir las necesidades básicas de higiene, cocina y limpieza del hogar, por lo que actividades cotidianas como bañarse, le sale muy caro.

Asimismo, explicaron que la escasez de agua potable que afecta a la comunidad se debe, a las constantes «fugas en las tuberías del acueducto», las cuales desperdician grandes cantidades del líquido.

Yitsy Santana, oriunda de la localidad, explicó que, aunque algunas áreas del sector cuentan con suministro de agua, existen fugas en las tuberías que dificultan que las familias puedan disponer del recurso de manera adecuada. Asimismo, hizo un llamado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para que intervenga con urgencia y repare las fugas, de manera que cada hogar pueda contar con agua suficiente para cubrir sus necesidades.

“Al frente de mi casa pasa una «riola», y lo que me dan ganas de llorar, sabiendo yo que hay tantos sectores sin agua y que esta gente no está haciendo el trabajo que manda la ley”, expresó Yitsy Santana.

Dijo también que la República Dominicana tiene el mejor acueducto de Latinoamérica y «que no cuentan con una buena función».

Posos de agua asentada en aceras. Foto: Arlenys Castillo Aguas negras producto de la fuga de agua. Foto: Arlenys Castillo Agua negra recorre contenes. Foto Arlenys Castillo.

Además, agregó que una vecina ha “llamado 36 veces a la Caasd” y que todavía no ha tenido respuesta de la entidad.

Qué provocó la fuga de agua y sus consecuencias

Julio Amado Calderón, que trabaja como motoconchista, explicó que la rotura de la tubería lleva ocho meses y que fue ocasionada por la construcción de unos apartamentos. Indicó que personal de la Caasd ha visitado la localidad y han realizado un registro de las tuberías averiadas, pero que no ven avances en los trabajos.

Asimismo, declaró que le inquietan los pozos de aguas en las calles y aceras que se crean por la fuga de agua, provocando la proliferación de mosquitos.

Julio Amado Calderón explica escasez de agua. Foto: Arlenis Castillo

“Los mosquitos han acabado con uno, uno tiene que estar camuflajeado porque nos comen los mosquitos” dijo Calderón.

¿Qué dice la Caasd?

Carteles de la Caasd. Foto: Arlenis Castillo

En el recorrido de Hoy Digital a las zonas afectadas se pudo constatar letreros en la calle que informaban los trabajos que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) estaban realizando aunque, por otro lodo los moradores declaran que no culminan los mantenimientos y lo dejan «a mitad de camino».