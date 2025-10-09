ManpowerGroup resalta la necesidad de adaptar el talento a nuevas realidades

ManpowerGroup República Dominicana reunió a líderes gubernamentales, representantes de gremios, clientes nacionales e internacionales y medios de comunicación en el evento “Liderando el futuro del talento”, celebrado el 8 de octubre de 2025 en el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo. El foro fue liderado por Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica (MeCCA), y Natalia Vásquez, country manager de ManpowerGroup República Dominicana.

El evento se centró en el análisis del mercado laboral dominicano en un contexto de transformación global, destacando la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas y desafíos.

ManpowerGroup: conectando el talento con las oportunidades

ManpowerGroup es el líder global en soluciones de capital humano, especializado en la conexión estratégica entre el talento y las necesidades organizacionales. Ofrece servicios integrales a lo largo de todo el ciclo de gestión del talento, que incluyen reclutamiento, selección, desarrollo y administración continua del talento. Es la única empresa de esta industria cotizada en la bolsa de valores de los Estados Unidos y forma parte del Fortune 500, lo que garantiza los más altos estándares de cumplimiento normativo, ética corporativa y excelencia en el servicio al cliente. Opera en más de 75 países, atendiendo a diversos sectores y verticales, lo que le permite brindar soluciones a la medida que responden a los requerimientos particulares de cada cliente.

Voces de liderazgo

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica (MeCCA), compartió una visión global sobre la “revolución de las habilidades”. Subrayó la necesidad de identificar, desarrollar y retener perfiles con pensamiento crítico, visión digital, mentalidad global y capacidad de adaptación. Alesi enfatizó que la capacidad de adaptación es el nuevo diferenciador competitivo para personas y empresas.

Natalia Vásquez, country manager de ManpowerGroup República Dominicana, resaltó la importancia de construir un mercado laboral más competitivo, humano y sostenible. Durante su intervención, enfatizó el compromiso de ManpowerGroup con el desarrollo del talento local a través de programas de empleabilidad, inclusión y desarrollo de habilidades. Vásquez destacó que, a pesar del crecimiento económico, el 70% de las empresas en el país reportan dificultades para encontrar talento, lo que subraya la urgencia de fortalecer la conexión entre educación y empresa.

Claves del encuentro:

• Transformación acelerada: el mercado laboral dominicano enfrenta una transformación impulsada por sectores como turismo, zonas francas, tecnología y servicios globales.

• Adaptabilidad: la capacidad de adaptación es fundamental en un entorno laboral en constante evolución.

• Brecha de habilidades: existe una brecha entre las habilidades que demandan las empresas y las que ofrecen los candidatos.

• Talento bilingüe: hay una fuerte demanda de servicios bilingües, manufactura ligera, TI y logística.

• Formalización: la formalización laboral está en aumento, aunque aún existe un 56% de informalidad.

ManpowerGroup: socio estratégico y líder en soluciones para el futuro del talento humano

ManpowerGroup ofrece soluciones integrales para empresas y candidatos, incluyendo:

• Manpower Staffing: cobertura ágil de proyectos y temporadas.

• Talent Solutions: planificación de fuerza laboral.

• Experis (IT): equipos tecnológicos especializados.

• Right Management: liderazgo humano-digital y transición.

• Academias ManpowerGroup: programas de empleabilidad.

Llamado a la acción

ManpowerGroup República Dominicana motivó a empresas y candidatos a unirse a la conversación sobre el futuro del talento. Todas las empresas fueron invitadas a agendar una sesión estratégica de workforce planning (complementaria), mientras que los candidatos fueron animados a inscribirse en las academias de empleabilidad y bases de datos de ManpowerGroup.