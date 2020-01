Mantenimiento de GE busca garantizar vida útil de plantas

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, explicó que se contrató sin licitación a la empresa norteamericana General Electric (GE) para el mantenimiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) porque es la fabricante de las plantas.

Precisó que se busca tener el mantenimiento correcto para asegurar su vida útil. “Se agotó un proceso legal que permite que tú en este caso puedas utilizar al propio fabricante. Es un interés país, si tu tienes una máquina como esa, que costó más de US$2,000 millones, no se puede poner en cualquier mano. La responsabilidad que ese activo del país, que se hizo con recursos de la población, que es una planta del pueblo, tiene que estar bien operada y con buen mantenimiento”, dijo Bichara.

Argumentó que “hay que escoger lo mejor, lo que al país le conviene más, no los bolsillos de un cualquiera”.

Sobre la administración de la planta, Jiménez Bichara explicó que están abiertos a recibir y analizar una oferta conveniente que no arriesgue los objetivos que le dieron origen al proyecto, pero por el momento la administración es del Estado, mientras sea pública.

Estos detalles fueron ofrecidos durante una misa de Acción de Gracias por el 65 aniversario de la CDEEE.