Mantenimiento predictivo: clave para la continuidad en empresas

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la gestión inteligente de edificios y servicios —conocida como Facility Management— se posiciona como una estrategia clave para que las organizaciones se concentren en su negocio principal. Dentro de este enfoque, el mantenimiento predictivo se presenta como una herramienta esencial para optimizar procesos y prolongar la vida útil de los activos, gracias al uso de la tecnología.

Según informes oficiales y estudios recientes, la implementación de tecnología en República Dominicana es un factor crítico para la continuidad del negocio. Datos del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y encuestas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) respaldan la creciente adopción de herramientas digitales en el sector empresarial.

Un estudio de Microsoft de 2023 reveló que el 88 % de las MiPymes dominicanas se encuentran en un proceso de transformación digital, con un 94 % de ellas afirmando que esta transformación impacta positivamente en su negocio. Un informe del Indotel de 2021 también destacaba un crecimiento del 55.6 % en las cuentas de internet para negocios entre 2020 y 2021, lo que evidencia el aumento de la digitalización de las empresas.

“La solución de mantenimiento predictivo de Grupo EULEN se alinea con la necesidad del mercado dominicano de adoptar tecnologías que optimicen procesos y garanticen la operatividad. Nuestra herramienta de Safety Culture permite a las empresas pasar de un mantenimiento reactivo a uno proactivo, ayudándolas a prevenir fallos, reducir costos y fortalecer su resiliencia operativa. El dispositivo permite a las empresas medir con precisión los ratios de mantenimiento preventivo frente al correctivo. Esto les facilita la toma de decisiones informadas para la gestión de sus activos y operaciones”, explica Karina Castellanos, gerente general de Grupo EULEN en el país.

Según un estudio de Deloitte, la implementación de estrategias de mantenimiento predictivo puede reducir las fallas inesperadas en un 70 %, incrementar el tiempo operativo de los equipos en un 25 % y disminuir los gastos de mantenimiento en un 25 %.

“Entre los principales beneficios de esta tecnología se destacan la optimización de costos, la reducción de fallos inesperados y, sobre todo, la garantía de la continuidad operativa. La compañía ha señalado que el servicio se adapta a las necesidades y a los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de cada cliente, ofreciendo una solución personalizada para el sector”, apunta Castellanos.

Con el lanzamiento de esta solución, Grupo EULEN refuerza su compromiso con la innovación y la seguridad en la gestión de servicios de mantenimiento, consolidando su posición como socio estratégico para el crecimiento y desarrollo empresarial en el país.