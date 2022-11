Mantequilla: hombre se querella en su contra; dice temer por su vida

Un hombre interpuso una querella criminal ante la Fiscalía de la provincia Monte Plata, en contra de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, por estafa y amenaza de muerte.

Se trata de Rolando Desulme, quien alegó que el propietario de la empresa 3.14 Inversiones, le adeuda 450 mil pesos que habría invertido, y que una de las condiciones que le puso para pagarle, fue que le pidiera disculpas a través de las redes sociales.

«¡Mi vida está en peligro! Ese señor (Mantequilla) me llamó el otro día por videollamada y me amenazó, diciéndome que él me podría mandar a matar con cinco mil pesos, porque eso era lo que valía mi vida y él no tiene que usar una arma, porque tiene quien haga el trabajo», sostuvo Desulme.

El hombre pidió al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, que lo ayude en esta situación que está pasando, y añadió que por lo de él no tiene que pedirle perdón a nadie.

«Ese dinero es mío, yo lo trabajé con mi sudor, no tengo que pedirle perdón a nadie; el que está en falta es él, el que me debe es él y el que me estafó fue él”, manifestó.

Se recuerda que Wilkin García Peguero había revelado no tener la capacidad de pagar todo el dinero “de manera radical”, ya que su deuda asciende a unos 150 millones de pesos a unas 600 personas que invirtieron en su negocio.

¿Cómo pagará lo que debe el presidente de 3.14 Inversiones?

«¡Lo que viene es grande para Sabana (Grande de Boyá)!». Así exclamó Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, cuando el pasado jueves en la tarde hizo lo que muchos consideraron su «entrada triunfal» a dicho municipio de la provincia Monte Plata, mientras decenas de personas le escuchaban para saber cómo pagará el dinero que debe a sus inversionistas.

Luego que Mantequilla fuera aplaudido cuando llegó a su localidad, escoltado por varios hombres, prometió que su empresa, 3.14 Inversiones World Wide SRL, se extenderá a otras regiones del país y dijo además que para los sabaneros llegará el progreso con su negocio. Empero, explicó cómo sería el proceso de pago luego de varias semanas ausente, con unos «inversionistas» deseosos por su dinero.

«Nosotros hicimos un diseño de pago que lo hicimos público. Proporcionalmente vamos a ir pagando. Ustedes saben que no hemos podido pagar de un golpe porque no podemos descapitalizar el proyecto», explicó Mantequilla mientras toda la atención frente a las instalaciones de su empresa se dirigía hacia él.

Mantequilla aseguró que recibió un monto de los bancos que supuestamente no ha utilizado, porque, dice, no ha tenido ganancias como institución. «Necesitamos tiempo y espacio, que usted vaya recibiendo su dinero de manera proporcional; un día les tocan a unos», solicitó el presidente de 3.14 Inversiones, quien no dejó claro cómo será el método de pago a las personas que les debe, y tampoco se ha informado a cuánto asciende la deuda