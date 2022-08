Manual básico de criminología, Dr. Dotel Matos

Este libro es un tratado de criminología y la más reciente producción de un abogado de gran prestigio, el Dr. Héctor Dotel Matos.

Este uno de los profesionales del derecho con una importante producción intelectual. Él, muy amablemente me pidió que escribiera el exordio de su obra, a lo cual no me pude negar, pues lo recibí como un homenaje a mi padre, quien fuera en vida un padre putativo para el autor y sabia del especial aprecio que mi padre le dispensaba. Esa es la razón de este “conversatorio” sabatino. Este manual básico de criminología es un libro sumamente valioso e importante, no porque resulte una exposición detallada del significativo fenómeno de la criminalidad, o una gema de elaboración teórica sobre las conductas pusilánimes de algunos humanos, sino porque responde muy claramente a la necesidad de vincular de manera categórica lo criminal con las acciones de la sociedad.

La obra, dividida en cinco partes y sustentada por una muy rica y actualizada bibliografía, es –sin quizás- el producto de que el autor ha regentado durante largos años la cátedra de criminología de varias universidades de la capital. Este manual de criminología, al vincular el pensamiento criminal a la realidad cotidiana, a la vida, a la sociedad, al momento actual, ha separado sus enfoques de la especulación acostumbrada de la mayoría de los autores que tratan el tema del derecho, asumiendo la responsabilidad de destacar los diferentes aspectos que participan de la conducta criminal.

Una cosa es cierta: este libro llega en el momento preciso en que estas orientaciones sobre esta especialidad del derecho resultan de altísimo valor y más que aprovechables, pues nos debatimos en una grave crisis moral, en la que la corrupción, la anarquía y el crimen en todas sus variantes y manifestaciones, se han apoderado de la vida nacional.

El autor recorre toda la gama de actuaciones criminales, desde las nociones históricas, las primeras explicaciones científicas, la herencia, las ciencias accesorias, categoría, tipologías criminales y el terrorismo como acción criminal, entre otras, recomendando medidas preventivas contra este flagelo de la criminalidad.

Ya había dicho que con el autor me une una amistad especial, en razón de que mi padre, el Dr. José Silié Gatón (EPD), abogado por igual, laboró con él en la formación e inició en la UASD el Instituto de Criminología y la fundación de la revista de esa institución educativa. Celebrando el Primer Congreso Internacional de Criminología en el país, con figuras de este campo de gran prestigio internacional.

La obra tiene una función eminentemente didáctica; ha sido concebida con algunas generalizaciones introductorias del derecho en cada capítulo para una mejor asimilación.

Nuestro derecho tiene mucho del código francés, y el autor es un ejemplo palpable de esa estrecha relación en razón de ser egresado de la Universidad de Poitiers, en Francia.

Este acucioso esfuerzo investigativo sobre criminología hace uso de los más eficaces recursos de expresión lingüística y busca las palabras con aprecio inspirativo y con delicada motivación rítmica, que le dan un colorido nuevo a la exposición de temas que, en su esencia son muchas veces áridos y dolorosos, lo que convierte este «Manual Básico de Criminología», también en una joya literaria. Exhorto a su lectura.

Puede leer también: Tribunal envía a juicio mujer estafaba haciéndose pasar por agente consular