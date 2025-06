Manuel Estrella llama a fortalecer infraestructura de la región Norte

Santiago.- A pesar de su dinamismo económico y liderazgo, el empresario Manuel Estrella afirmó que Santiago y el Cibao enfrentan serios déficits de infraestructura, principalmente en movilidad, agua potable y ordenamiento urbano.

En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la infraestructura urbana de Santiago, la cual calificó como atrasada en más de 20 años, al mencionar las dificultades en la movilidad hacia las comunidades de Gurabo, Tamboril y Licey al Medio, así como la falta de conectividad moderna con el Noroeste.

“Tenemos 20 años de atraso en infraestructura vial, se necesita de un nuevo acueducto, en proyección a los próximos treinta años, ya que el actual se construyó en 1994”, dijo.

Asimismo, urgió la ejecución de proyectos estratégicos como la autopista del Ámbar, que conectaría Santiago con Puerto Plata en media hora, uniendo el corazón productivo con la costa turística del Atlántico Norte.

Al exponer sobre “Posicionamiento de Santiago: crecimiento y la economía nacional”, en el Almuerzo Empresarial de Capex, el fundador del Grupo Estrella también abogó por una vía moderna entre Santiago y San Francisco de Macorís, que dinamice el corredor agroindustrial del nordeste y permita mayor conectividad con el noroeste profundo. Destacó que esas obras no son un lujo, sino, condiciones necesarias para seguir sosteniendo el desarrollo económico regional.

Manuel Estrella enfatizó que el mayor activo de Santiago no es el parque industrial ni la capacidad productiva, sino, el talento humano y la cultura de colaboración entre sectores. “Aquí, aunque los empresarios tengan diferencias, siempre logramos ponernos de acuerdo, cuando se trata de proyectos comunes”, dijo.

El empresario manifestó que la región del Cibao registra desde hace décadas un liderazgo presente y una agenda clara para invertir en capital físico y humano, como motor del desarrollo nacional.

Indicó que la región Norte tiene potencial turístico, infraestructura portuaria e impulsa el crecimiento humano a través del empleo, porque no se ha sentado a esperar la inversión de ningún gobierno.

Resalta PIB región norte

Estrella aseguró que el Producto Interno Bruto de la región Norte es de US$ 41,726 millones, superando a Honduras y El Salvador, así como el PIB per cápita es de US$ 11,970 millones, superando a Colombia.

Además, hizo un recuento de las iniciativas de Santiago, impulsadas por sus munícipes desde el siglo pasado. Citó a la zona franca y todas las entidades que nacieron desde la semilla de la Asociación para el Desarrollo Apedi.

A la actividad asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, el expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna; el senador Daniel Rivera, el alcalde Ulises Rodríguez, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y representantes del empresariado nacional.

Santiago no ha llegado por azar

De su lado, Miguel Lama, presidente de Funcapex, expresó que lo que registra hoy la ciudad Santiago no es por azar. “Es el fruto de décadas de trabajo articulado, constante y comprometido con los valores que han dado forma a una ciudad confiable, visionaria y con propósito”, afirmó el empresario, durante su intervención.