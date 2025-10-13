Manuel Estrella se queja por estancamiento de RD$90 millones entregado para impulsar turismo Santiago

Santiago.- Manuel Estrella, un empresario visionario y propulsor del desarrollo de esta ciudad, lamentó el desinterés mostrado por la institución que recibió los RD$90 millones que el Ministro de Turismo entregó este año, como una primera partida de un total de RD$200 millones para el impulso del turismo de Santiago.

Esta suma millonaria habría sido recibida hace varios meses por la Asociación para el Desarrollo de Santiago (Apedi).

“Tenemos una estrategia de turismo para que Santiago desarrolle un turismo de evento porque no hay playas, pero estanos fallando. El ministro entregó 90 millones pero no se ha hecho nada”, afirmó.

Estrella dijo que el ministro David Collado cumplió con su promesa de invertir en la ciudad corazón, pero quienes están manejando los fondos que Turismo entregó a principios de este año no han hecho nada.

Del total entregado, RD$60 millones estaría destinados al remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración, mientras que RD$30 millones serán utilizados en el desarrollo de la estrategia de la marca “Ciudad de Santiago”.

El empresario Manuel Estrella habló durante su participación en la clínica de futbol impartida por Diego Forlán, exfutbolista uruguayo y Balón de Oro al mejor jugador del Mundial 2010, en el campo del Cibao Fútbol Club, de esta ciudad, acompañado por el ministro de Turismo David Collado.

“Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar el futbol a la sociedad y esta actividad de hoy (ayer) es un gran espaldarazo que nos da el ministro Collado”, afirmó por su lado, el empresario Manuel Estrella, presidente del Cibao Fútbol Club.

Collado destacó el trabajo que se está realizando por impulsar deportivo en el país, como parte de la diversificación de oferta turística dominicana.

Indicó la importancia del turismo deportivo como motor de desarrollo y una nueva forma de proyectar la imagen de República Dominicana ante el mundo.

“Eventos como este fortalecen nuestra posición como un destino diverso, donde el deporte, la hospitalidad y el talento se unen para seguir atrayendo visitantes de todo el mundo”, expresó David Collado.

La visita del astro suramericano a Santiago incluyó la participación en una clínica de fútbol realizada en el Estadio Cibao FC, donde más de60 niños tuvieron la oportunidad de compartir con el histórico delantero.

“Es un privilegio estar acá. Es un estadio muy lindo y vale la pena, por lo que quiero felicitarlos por todo el esfuerzo que están haciendo por el fútbol dominicano”, expresó Diego Forlán.

En el encuentro participaron el diputado Robinson Díaz y el director de Comunicaciones de la aerolínea Arajet, Manuel Luna, entre otros invitados.

