El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo presenta su nuevo sencillo promocional “Mírame ahora (Salud Mi Reina)”, una melodía urbana que se adentra en la frescura de los ritmos AfroBeat, combinando energía y sensualidad en un tema que captura el estilo inconfundible del artista.

La canción fue compuesta por Manuel Turizo junto a Julián Maya, Juan Luis Cardona “Maiky Full” y Julián Turizo, y producida por Maya y Maiky Full.

Grabada en Colombia y con la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, el tema fue mezclado y masterizado por Mosty, consolidando un sonido auténtico y lleno de matices que resaltan la versatilidad de Turizo.

El video musical, dirigido por el propio Manuel Turizo en colaboración con Andrés Cifuentes, refleja una estética fresca y orgánica, fiel al espíritu creativo del artista.

Con un estilo natural, sensual y pícaro, el audiovisual proyecta la esencia más íntima de Turizo, quien continúa demostrando su talento no solo como intérprete y compositor, sino también como director de sus propios proyectos visuales.

En medio de este lanzamiento, Manuel Turizo continúa recorriendo el mundo con su aclamada gira internacional “201 Tour”, inspirada en su más reciente álbum.

La gira, que fusiona música, cine, teatro y arte visual, tendrá sus próximas paradas en Estados Unidos con presentaciones en Orlando el 28 de agosto, Miami el 29 de agosto y Charlotte el 31 de agosto, para luego continuar en Texas y California durante septiembre.

Posteriormente, el artista viajará a España, donde ofrecerá 15 conciertos en ciudades como Murcia, Málaga, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, culminando el 1 de noviembre en Gran Canaria.

Sobre Manuel Turizo

Manuel Turizo Zapata, originario de Córdoba, Colombia, es una fuerza musical imparable. Saltó a la fama en 2018 con su éxito «Culpables, cuyo video musical es uno de los más vistos de todos los tiempos, acumulando más de 837 millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces, se ha consolidado como una verdadera sensación musical.

El camino de MTZ hacia el estrellato incluye una serie de temas certificados como diamante bajo el sello Sony Music, entre ellos Esperándote, Una Lady Como Tú, Déjala Que Vuelva y Bésame, demostrando su talento excepcional y versatilidad. En 2023, ganó el premio a Canción Tropical Favorita en los Latin American Music Awards por su tema «La Bachata.

Además, ha sido nominado a importantes reconocimientos como los Latin GRAMMY Awards, Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, Rolling Stone Español Awards y Premios Tu Música Urbano, lo que refleja su influencia en toda la industria musical. Su álbum debut ADN, lanzado el 23 de agosto de 2019 bajo el sello La Industria INC, marcó un hito importante en su carrera.

En 2022, presentó su segundo trabajo de estudio, Dopamina, con colaboraciones junto a grandes figuras como Wisin y Yandel, Will.I.Am y Maluma, acompañado de una extensa gira de conciertos por Estados Unidos que reforzó su presencia global.

Ese mismo año, La Bachata se convirtió en otro de sus grandes éxitos, superando las 563 millones de visualizaciones y alcanzando el puesto #1 en la lista Billboard Hot Latin Songs, siendo su cuarto número uno en Estados Unidos y manteniendo su liderazgo en rankings internacionales

Su trayectoria artística continuó con el lanzamiento del álbum 2000 y la colaboración transformadora El Merengue junto a Marshmello.

Más recientemente, trabajó con Alejandro Sanz en la balada Cómo Sería, además de participar en el desfile del Orgullo en Madrid este verano y cantar con Shakira su colaboración Copa Vacía, en la gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran’.

Actualmente, Manuel Turizo sigue cosechando éxitos con shows agotados en América Latina, Estados Unidos y Canadá como parte de su gira “201”, que celebra a su más reciente disco del mismo nombre.