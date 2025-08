Manuel Turizo le da voz al desamor con “El Despertador”

El reconocido artista colombiano Manuel Turizo se sumerge de lleno en la cumbia, con El Despertador, su nuevo sencillo junto a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, que cuenta con un legado que supera las cuatro décadas y se ha consolidado como la banda de cumbia más importante a nivel global. ⁣

⁣

La canción, un adiós nostálgico y apasionado a un amor imposible, marca un emotivo regreso de Turizo a las raíces sonoras de Latinoamérica.⁣

⁣

“Es una canción para quienes siguen caminando, aunque por dentro todavía no logran despertar del todo después del fin de un gran amor”, confiesa Turizo, quien desde sus inicios se ha declarado admirador del grupo mexicano.⁣

⁣

“Esta colaboración tiene un significado muy personal. La cumbia es la música de mi tierra, pero Los Ángeles Azules la han hecho del mundo”, en referencia al fenómeno global que representa la agrupación, la cual forma parte del Top 500 de artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify, con 16 millones de oyentes mensuales.⁣

⁣

Con El Despertador, Turizo refuerza su conexión con la música raíz, luego del éxito global alcanzado con sus temas La Bachata y El Merengue, que lideraron listas a nivel mundial.⁣

⁣

Aunque en sus redes sociales ha compartido versiones improvisadas de cumbias clásicas, El Despertador marca apenas su segunda incursión oficial en este género. Su debut en la cumbia llegó en 2024 con el tema De Lunes a Lunes, su exitosa colaboración con Grupo Frontera.⁣



⁣

El video oficial de El Despertador refleja la esencia de Manuel Turizo y de los hermanos Mejía Avante, miembros de Los Ángeles Azules, con una fusión audiovisual de elementos tradicionales, como los instrumentos y los pasos de baile, con una estética y colorimetría moderna que resalta la conexión generacional entre ambos proyectos.⁣

⁣

El lanzamiento de El Despertador se suma a un verano de grandes logros para Turizo. Actualmente, el artista recorre escenarios internacionales con su exitosa gira 201, en celebración de su más reciente álbum del mismo nombre. ⁣

⁣

En julio, lanzó el videoclip de Cómo Sería, su colaboración con Alejandro Sanz, y se unió a Shakira en el escenario como invitado especial de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, interpretando su éxito Copa Vacía.⁣

⁣

Además, en junio Turizo encabezó el codiciado listado Latin Airplay de Billboard con En Privado, tema que comparte junto al cantante mexicano Xavi. Este julio su equipo ganó la más reciente temporada de La Voz Kids en España. ⁣

⁣

Próximo para el sensación colombiano, Manuel se presentará en Good Morning America para su serie de conciertos de verano el viernes 1 de agosto.⁣

⁣

Por su parte, Los Ángeles Azules siguen conquistando escenarios y festivales internacionales, con giras en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México, además de presentaciones destacadas en Coachella, Lollapalooza y Vive Latino.⁣

⁣

Por primera vez se presentaran en Zaragoza, Madrid, Berlin y Londres y regresarán a Buenos Aires para un concierto especial el 25 de octubre en el Parque de la Ciudad, donde celebrarán su disco De Buenos Aires para el Mundo, que desde su lanzamiento a la fecha ha acumulado 1,220 millones de reproducciones en YouTube.⁣

⁣

⁣

Sobre Manuel Turizo⁣

⁣

Manuel Turizo Zapata, originario de Córdoba, Colombia, es una fuerza musical imparable. Saltó a la fama en 2018 con su éxito «Culpables, cuyo video musical es uno de los más vistos de todos los tiempos, acumulando más de 837 millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces, se ha consolidado como una verdadera sensación musical. ⁣

⁣

El camino de MTZ hacia el estrellato incluye una serie de temas certificados como diamante bajo el sello Sony Music, entre ellos Esperándote, Una Lady Como Tú, Déjala Que Vuelva y Bésame, demostrando su talento excepcional y versatilidad. ⁣

⁣

En 2023, ganó el premio a Canción Tropical Favorita en los Latin American Music Awards por su tema «La Bachata. Además, ha sido nominado a importantes reconocimientos como los Latin GRAMMY Awards, Premios Juventud, Premio Lo Nuestro, Rolling Stone Español Awards y Premios Tu Música Urbano, lo que refleja su influencia en toda la industria musical. ⁣

⁣

Su álbum debut ADN, lanzado el 23 de agosto de 2019 bajo el sello La Industria INC, marcó un hito importante en su carrera. En 2022, presentó su segundo trabajo de estudio, Dopamina, con colaboraciones junto a grandes figuras como Wisin y Yandel, Will.I.Am y Maluma, acompañado de una extensa gira de conciertos por Estados Unidos que reforzó su presencia global. ⁣

⁣

Ese mismo año, La Bachata se convirtió en otro de sus grandes éxitos, superando las 563 millones de visualizaciones y alcanzando el puesto #1 en la lista Billboard Hot Latin Songs, siendo su cuarto número uno en Estados Unidos y manteniendo su liderazgo en rankings internacionales.Su trayectoria artística continuó con el lanzamiento del álbum 2000 y la colaboración transformadora El Merengue junto a Marshmello. ⁣

⁣

Más recientemente, trabajó con Alejandro Sanz en la balada Cómo Sería, además de participar en el desfile del Orgullo en Madrid este verano y cantar con Shakira su colaboración Copa Vacía, en la gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran’. ⁣

⁣

Actualmente, Manuel Turizo sigue cosechando éxitos con shows agotados en América Latina, Estados Unidos y Canadá como parte de su gira “201”, que celebra a su más reciente disco del mismo nombre. ⁣

⁣

Sobre Los Ángeles Azules⁣

⁣

Originarios de Iztapalapa, Los Ángeles Azules son los máximos exponentes de la cumbia a nivel mundial, con una carrera que supera los 40 años, liderada por los hermanos Mejía-Avante.⁣

⁣

Han logrado fusionar la cumbia tradicional mexicana con nuevas corrientes musicales, colaborando con artistas de talla internacional como Natalia Lafourcade, Ha*Ash, Emilia, María Becerra, Camilo, Vicentico, entre muchos otros, ampliando así su alcance global y enriqueciéndose musicalmente. Han sido pioneros al convertirse en el primer grupo mexicano en ingresar al prestigioso Billion Views Club de YouTube, con dos videos que superan el billón de reproducciones, y cuentan con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su discografía incluye álbumes exitosos como “Cómo Te Voy a Olvidar”, ⁣

⁣

“De Plaza en Plaza”, “De Buenos Aires Para el Mundo” y “Cumbia del Corazón”, álbumes que han recibido certificaciones de platino y nominaciones al Latin Grammy. ⁣

⁣

En vivo, han llevado su música a escenarios internacionales, participando en festivales emblemáticos como Vive Latino y Coachella, y agotando entradas en recintos como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, el Madison Square Garden y el Luna Park en Buenos Aires, donde hicieron historia al llenar cinco estadios en cuestión de horas. ⁣

⁣

Sus giras en Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá han sido un rotundo éxito, con múltiples fechas sold out que consolidan su status como un fenómeno musical que trasciende generaciones y fronteras. ⁣

⁣

Han sido reconocidos con premios prestigiosos, entre ellos el Latin GRAMMY Special Merit Award y el Premio Herencia Hispana, destacando su trayectoria y contribución a la música latina. Su música sigue siendo un puente cultural y un lenguaje universal que conecta con millones de fans alrededor del mundo. ⁣

⁣

Su álbum “De Buenos Aires Para el Mundo”, es una celebración de la hermandad musical entre México y Argentina, y un testimonio del poder de la cumbia como lenguaje universal. Este trabajo les valió el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical/Cumbia en colaboración con Emilia, reconocimiento que reafirma su vigencia artística y el profundo lazo que han construido con el público y con diversos artistas de talla internacional.