MAPFRE BHD inaugura oficina delegada en La Romana

MAPFRE BHD Seguros inauguró las instalaciones de su nueva oficina delegada en La Romana, con un acto de bendición al que se dieron cita clientes, relacionados, autoridades de la zona y ejecutivos de la aseguradora.

El acto estuvo presidido por Zaida Gabas de Requena, CEO de MAPFRE BHD;Julio Abreu, director general adjunto área Comercial y Katiria Tejada, directora Comercial de la Región Este.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Zaida Gabas de Requena, quien explicó que esta sucursal se enmarca dentro de la estrategia de expansión de la aseguradora, para hacer más fácil y cómodo el acceso de los clientes de la zona, a los productos y servicios de seguros que ofrece la empresa.

Los clientes que visiten esta nueva localidad podrán contratar pólizas de seguros de acuerdo a su necesidad, además de contar con la asesoría de un personal altamente capacitado para satisfacer sus requerimientos.

La nueva oficina delegada está ubicada en el Primer Nivel de la Plaza Kiara Marie, Local D1-01, Calle Fray Juan De Utreras No. 58, La Romana. El horario de servicio es de lunes a viernes en horario de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 01:00 p.m., ofreciendo a los clientes una amplia gama de opciones de seguros personales y empresariales para personas, viviendas, vehículos, comercios, propiedades y salud internacional.

Jissel Raposo es la delegada responsable de esta localidad, que eleva a dos la presencia de la aseguradora en la provincia La Romana y se convierte en la cuarta sucursal en la Región Este, lo que reitera su compromisocon el desarrollo económico y crecimiento sostenible de la zona.