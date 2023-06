Una autoría realizada por la Contraloría General de la República, al Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), sobre el Resumen de Impacto 2020-2021, mostró supuestas irregularidades en esta cartera, dentro de las que se incluye entrega de cheques sin autorización y cajas chicas que sobrepasan el límite permitido.

En la carta del organismo fiscalizador dirigida al MAPRE, indica que “Existen treinta y seis (36) cheques entregados por la Institución a favor de personas jurídicas e iglesias por un total ascendente a RD$97,313,737.96, sobre los cuales el Ministerio Administrativo de la Presidencia no posee una carta de autorización firmada y sellada por la Entidad correspondiente, siendo esto un riesgo de que los cheques hayan sido pagados a personas no autorizadas y un incumplimiento a las políticas internas de la Institución y al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno”.

Asimismo, señala que “Existe una inconsistencia ascendente a RD$675,589.58 por concepto de impuesto sobre la renta deducido a través de las Nóminas de Seguridad y Especialísimo el cual no se encuentra reportado a través de la plataforma de la DGII en incumplimiento a lo establecido en el Art. 8 de la Ley no. 11-92. Ver más detalle sección 9.2 de nómina, literal b”

Leer también: Las «irregularidades» halladas en Contrataciones Públicas de los períodos contables 2017-2020

Según la auditoría realizada al MAPRE, existe el riesgo de que los cheques hayan sido entregados a persons no autorizadas. Fuente externa

Además, resaltan la existencia de activos que no han podido ser rastreados.

“La institución posee mil setecientos setenta (1,770) activos registrados en el auxiliar de activos fijos totalmente depreciados o con valor cero, siendo esto un incumplimiento a: 1) al procedimiento para el tratamiento contable de la adquisición y/o alta de bienes de la DIGECOG, sección No. 8, literal (a), 2) a la norma para descargo de los bienes muebles de la DIGECOG, adicionalmente refleja un incumplimiento a la NOBACI No. Adc-3-002-52. 30 de abril 2021, identificamos 26 activos fijos no codificados con un valor en libro ascendentes a RD$4,828,798.64”, revelan las auditorías.

El documento, publicado en el portal web de Contraloría muestra 71 expedientes de empleos que no cuentan con la documentación requerida por la ley.

Informe sobre auditoría realizada al MAPRE 2020-2021. Fuente externa

Leer también: MAPRE lanza Premio de Innovación Pública

“Existen dieciséis (16) expedientes de empleados los cuales no poseían anexado el contrato o nombramiento correspondiente, generando esto un riesgo asociado al derecho u obligación del pasivo, así como también, que existan empleados los cuales no hayan pasado por el proceso de control y aprobación correspondiente en incumplimiento a las políticas internas de la Institución, al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno y al acápite ADC-3-006.25 de las Normas Básicas del Control Interno (NOBACI). Ver sección 9.1 13. La Institución posee doce (12) expedientes los cuales no contenían los formularios de solicitud de empleo en incumplimiento a las políticas internas de la Institución, al artículo no. 25 de la Ley no. 10-07 del Sistema de Control Interno y al acápite ADC-3-006.25 de las Normas Básicas del Control Interno (NOBACI). Ver Sección 9.1 14. Existen cuarenta y tres (43) expedientes de empleados, los cuales no contienen carta de conocimiento y aceptación de política de seguridad de la información, representando esto un riesgo de que los empleados no estén correctamente informados con relación a los medios de seguridad de la información que posee la Institución, así como también, un incumplimiento a las políticas internas y al artículo no. 25 de la Ley no.10-07 del Sistema de Control Interno”, reza el documento.

Los resultados de estas auditorías se enmarcan dentro de los levantamientos realizados por el organismo fiscalizador a varias instituciones públicas.