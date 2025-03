Interior y Policía asegura control del territorio dominicano y refuerza seguridad ciudadana

El Ministerio de Interior y Policía aseguró que el territorio dominicano está bajo control total de las autoridades y que las instituciones cuentan con los agentes necesarios para garantizar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, la ministra Faride Raful informó que la cartera otorgó una “No Objeción” al movimiento Antigua Orden Dominicana para manifestarse en el Hoyo de Friusa, Punta Cana, Higüey, tras agotar el trámite correspondiente y presentar una solicitud que establece que la marcha será pacífica. Estableció que la zona de Friusa está bajo un plan de control migratorio, donde han efectuado múltiples intervenciones.

Durante una rueda de prensa, realizada en el día de hoy, tras la reunión número 84 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, la funcionaria destacó que la no objeción, es una figura que ha sido concedida a todos los solicitantes durante esta gestión, la cual permite coordinar la seguridad en el uso de la vía pública y garantizar el orden conforme a la ley.

“El orden y la legalidad en esa zona y en todo el país son prioridad para este gobierno, y el derecho a manifestarse es un derecho constitucional. La Policía Nacional garantiza el control y exhorta a que la marcha sea pacífica”, afirmó.

Abinader: «Aquí no hay ninguna zona donde no pueda entrar la Policía, incluyendo Friusa»

Más tarde, el presidente Luis Abinader negó que las autoridades policiales y migratorias no puedan entrar a desarrollar operativos en zonas del país contra haitianos con estatus irregular, incluyendo el Hoyo de Friusa, en Punta Cana.

«Aquí no hay ningún territorio donde no puedan entrar la Policía ni los organismos del orden. No hay ninguna parte donde no puedan entrar las autoridades», acotó el mandatario.

Abinader respondió en esos términos debido a que, supuestamente, residentes en algunos sectores de Punta Cana han afirmado que el Ejército, Migración y la Policía Nacional no pueden penetrar al Hoyo de Friusa, donde, presuntamente, los haitianos son lo que imponen las normas.