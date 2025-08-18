Marco Rubio explica por qué la guerra entre Rusia y Ucrania tiene más de tres años

  • Hoy
Marco Rubio explica por qué la guerra entre Rusia y Ucrania tiene más de tres años

Marco Rubio (Fuente externa)

En una entrevista con María Bartiromo para el programa Sunday Morning Futures en Fox Business, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa sin resolución tras más de tres años y medio de enfrentamientos.

Rubio señaló que, aunque la reciente reunión entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska no logró un alto al fuego, se avanzó en la reducción de los puntos de conflicto. “Esta es una guerra entre dos países. No es Estados Unidos. Son Ucrania y Rusia”, afirmó, destacando que cualquier acuerdo requiere la participación directa de ambas partes.

El secretario también subrayó que los temas más difíciles siguen sin resolverse: las líneas territoriales, las garantías de seguridad y las alianzas militares de Ucrania.

“Hay una razón por la que esta guerra se ha extendido tres años y medio. Es una guerra que nunca habría ocurrido si el presidente Trump hubiera estado en el cargo desde el principio”, dijo Rubio, reafirmando que Trump ha hecho de la paz una prioridad de su administración.

Rubio admitió que la paz podría no ser posible, pero insistió en que Trump es “la única persona en el mundo que tiene alguna posibilidad de lograrla”

