Marcos Córdoba y María Fernanda Fernández ganan segunda parada Tour Juvenil

PUNTA CANA.– Punta Blanca Golf & Beach Club fue la sede de la segunda parada del año del Tour Nacional Juvenil 2025-26, organizada por Fedogolf y el Comité del Tour Juvenil, donde resultaron campeones del torneo de las ramas masculina y femenina los golfistas Marcos Córdoba con -5 y María Fernanda Fernández con + 3, durante los dos días de competencia bajo el formato de juego Stroke Play.

En la parada participaron todas las categorías del tour, desde U6 hasta U18, tanto masculina como femenina con un total de 51 atletas provenientes de las ciudades de Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Jarabacoa, La Romana, Juan Dolio y Punta Cana.

Los atletas de categorías U13, U15 y U18, ejecutaron dos rondas de 18 hoyos, una por cada día de competencia, mientras que los más pequeños de U6, jugaron 5 hoyos y los de U8 y U10, compitieron en una única ronda de 9 hoyos.

Resultados:

En las categorías masculinas Marcos Córdoba se coronó campeón de la U18 con los scores 70, 69, en segundo lugar Gamal Dumit con 70, 71 y George Morales en tercer lugar con tarjetas de 72 y 71.

En la U15 tenemos en primer lugar a Alejandro Balbuena con los scores 77 y 75, en segundo lugar Agustín Pérez 80,74, seguido por Eduardo Ramírez con 79,78.

El campeón de la U13 fue Vincenzo Mallol con 92,83, seguido por Diego Columna con 93,85 y James Doucet con los scores de 88,93.

En la categoría denominada Pipiolos los resultados se detallan a continuación: la U9 la encabeza Rodion Komnatnyi con +3, seguido en segundo lugar por Sebastián Cohen con +9, mientras que Eric Maradiaga obtuvo el tercer lugar con +16.

Continuando con la U8, el primer lugar para Gustavo Rojas con +1 y en segundo y tercero a Daniel Navas con +11 y Eduardo Azpurua con +17 respectivamente. Finalizando la categoría masculina tenemos como líder de la U6 a Felipe Pichardo con +11.

En cuanto la rama femenina los resultados fueron los siguientes: campeona de la U18 María Fernanda Fernández con 68,79, segundo lugar Shanel Rodriguez, quien entregó tarjetas con 75,77, mientras que Mar Caimari obtuvo el tercer lugar con los scores 82,81.

La U15 fue dominada por Sara Sabillón con scores de 82,83, seguida en segundo lugar por Gabriela Zapete, mientras que la U9 resultaron ganadoras del primer y segundo lugar Eva Rozenko con +15 y Uliana Skrypai con +17. María Carolina Cohen dominó con +14 en la U8, y Olivia Rojas hizo lo propio con +16 en la U6.



Pedro Peña, director ejecutivo del Tour Juvenil por Fedogolf, agradeció al Sr. Thomas Mercedes, representante de Punta Blanca Golf & Beach Club, y a todos sus colaboradores, en especial a Antonio Ramis y Angelina Taveras, por haber puesto su cancha a la disposición del tour, así como también destacó el apoyo de los patrocinadores Hoyo 20, Banreservas, Mastercard, IQtek, Mitre, Clínica Dr. Abel González, Casa de Campo Resort & Villas, Mapfre, HIT, Equifax, Tpack, Hoyo 20 y ARS Abel González.



La próxima parada será en la ciudad de Puerto Plata en la cancha de Playa Dorada Golf Club los días 1 y 2 de noviembre.