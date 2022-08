Margarita Cedeño afirma este es un gobierno que no cree en la educación

La exvicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, le hace un llamado al gobierno actual para que le ponga especial atención a la educación.

La aspirante presidencial dijo “donde quiera que me he movido me han expresado la falta de espacios para los inscribir a los estudiantes en las escuelas de todo el país. La educación es un sector importante para el desarrollo, progreso y la movilidad social de un país”.

Cedeño añadió que en este gobierno del PRM se ha visto la falta de planificación, continuación de Estado e institucionalidad. “No han demostrado poder brindar un servicio que es tan vital, necesario y primordial para la población como lo es la educación”.

“Deben terminar las aulas que nosotros, como gobierno del PLD dejamos prácticamente concluidas de un 90 a un 95%, en muchas de las comunidades que no nos dio tiempo a inaugurar porque se presento la pandemia”, expresó Margarita.

En esa misma línea, instó a esta gestión, poner en condiciones a los estudiantes que no tienen las facilidades de ir a un colegio privado para que puedan asistir a las escualos públicas.

Dijo que este es un gobierno que no cree en la educación, “cree en el populismo, la propaganda, en presentar muchas obras, sueños y muchas promesas que no están, ni serán cumplidas”.

Concluyó sus declaraciones reafirmando que faltan menos de dos años para terminar con el cambio en reversa, “pronto retomaremos este vehículo que se llama República Dominicana para volver a ponerlo correr hacia adelante, a 100kms por hora”.