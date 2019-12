Margarita Cedeño reacciona a decreto que declara 2020 año de la Consolidación Alimentaria

La vicepresidenta Margarita Cedeño saludo hoy el decreto 497-19, emitido por el presidente Danilo Medina que declara el 2020 como el “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”.

“Me alegra mucho que el presidente Danilo Medina haya decretado el 2020 como Año de la consolidación de la Seguridad Alimentaria. Es un buen paso para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, sin la cual no será posible el desarrollo humano y sostenible en el país”, publicó Cedeño en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta expresó que es mucho lo que se ha avanzado, pero aún quedan pendiente otras metas importantes en ese campo. “Desde hace años me he unido a esta importante causa, desde las distintas funciones que he ejercido, y cómo Embajadora de la FAO”, señaló en otro tuit.

También, agregó: “Estoy segura que esta declaratoria ha traído gran regocijo a la @FAO, al @WFP_es y a otros importantes aliados en esta lucha por la seguridad alimentaria del país, pero sobre todo a los millones de dominicanos para quienes #ComerEsPrimero ¡Enhorabuena!”.

El Presidente dio a conocer el decreto a través de una publicación realizada por su portavoz, Roberto Rodríguez Marchena, en su red social Twitter.