Margarita Cedeño se estaría dirigiendo al país este miércoles: ¿Apoyará a Leonel Fernández o será neutral?

En el punto más álgido de la precampaña electoral que tendrá como punto final la celebración de las primarias del próximo 6 de octubre, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, podría dirigirse este miércoles al país.

El anuncio de la intervención de Cedeño de Fernández circula en las redes sociales @MargaritaporRD que promueven sus actividades políticas, en un audiovisual de unos dos minutos y 55 segundos, en el que se visualiza el mensaje en mayúscula: Mañana, Margarita Cedeño se dirige al país.

Aunque no especifica la hora, canales ni los temas que tratará la también esposa del ex presidente y aspirante presidencial Leonel Fernández, se presume que su intervención será en respaldo público al ex mandatario. Es preciso destacar, además, que en su cuenta oficial en la red social Twitter, la vicepresidenta no ha hablado sobre el tema.

Hasta el momento, las manifestaciones públicas de Cedeño de Fernández, quien es colocada com la candidata mejor valorada según algunas encuestas, se han concentrado en el llamado a la sensatez y la unión entre los principales líderes de la organización política, ante las expresiones de desacuerdo y provocada en el marco de la precampaña.

¡Mañana @MargaritaCdF se dirigirá a la nación! Atentos a sus redes sociales para más información. 🙋🏽‍♀ pic.twitter.com/avWXQYvdqv — Margarita Cedeño (@MargaritaporRD) October 1, 2019

En un mensaje emitido a través de las redes sociales el pasado 18 de julio, ante la situación que atravesaba el PLD, la vicepresidenta exhortó a su esposo, Fernández, presidente del PLD, así como al presidente de la República, Danilo Medina, a dejarse llevar por lo que los une.

Sin embargo, ante la selección del precandidato Gonzalo Castillo, del sector del presidente Medina, y Fernández, quien lidera la otra corriente a lo interno del partido de gobierno, se presume que Cedeño de Fernández hará público su respaldo a su esposo a solo cinco días para que se defina quien será el candidato presidencial oficial del PLD.