Margarita confirma su divorcio de Leonel

Truncó aspiraciones. Cedeño afirmó su exmarido la frenó

La exvicepresidenta Margarita Cedeño confirmó ayer su divorcio del exmandatario Leonel Fernández y dijo en broma que fue con “separación de Libros”.



“Estábamos casados con separación de libros, otros se separan con separación de bienes, nosotros con separación de libros”, expuso.

Explicó que compraban las obras en la librería de manera independiente, y que tiene una biblioteca de 200 mil y tantos títulos.



Indicó que esos tomos no están en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sino en sus oficinas.



Obstáculos a la presidencia

En lo referente a sus aspiraciones presidenciales en 2020 Cedeño, entrevistada en “Esto No Es Radio”, fue enfática al mencionar que su obstáculo fue su propia expareja.



“Fue Leonel el que no quiso que yo fuera candidata. Si él hubiera accedido, yo habría sido candidata en 2020. Él tomó esa decisión. Quizás por ego. Todas las encuestas me daban como ganadora de las elecciones”.



Expuso que ahora continúa el trabajo y fortalece sus aspiraciones a la nominación presidencial.

En esa entrevista confirmó a dos de los rumores más recientes de la política dominicana que ella y Fernández están divorciados y que él impidió sus aspiraciones presidenciales.

Nunca pagó a periodistas

Cedeño aseguró que nunca ha aceptado dinero ilegítimo para su campaña cuando fue vicepresidenta de la República ni pagó a periodistas.



“Nunca pagué un centavo de publicidad en mi campaña. Nunca he aceptado un centavo cuando he hecho una labor social. Cuando la gente me hacía una bullita en la calle, no era porque le pagaban”, afirmó.



Dijo que cuando trabajó en los programas sociales, como Despacho de Primera Dama, usó sus recursos para procurar el bien de la sociedad y no para promoverse políticamente.



“Nunca pagué un centavo de publicidad en el Despacho de la Primera Dama. Nunca le entregué a un periodista cinco cheles”.