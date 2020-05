Marginación y Aislamiento del Sector Informal ante el Covid-19

La República Dominicana está pasando por un Laissez Faire (dejar hacer y pasar) ante el Covid-19, donde las limitaciones de respuesta a esta emergencia nacional refleja un incremento diario del número de contagiado, fallecidos y el bajo volumen de pruebas diaria, unas 700, ya la OPS advirtió que el país no cumple con algunos requisitos para reducir los niveles de afectación y donde el clamor de diversos sectores nacionales e internacionales habían advertido al Gobierno para dar una respuesta conjunta que mostraran los resultados tangibles y transparente a la población sobre la situación y tendencia del Covid-19, lo que apunta a una delicada y agravante situación en los momentos actuales.

La lentitud para dar respuestas a las necesidades más perentorias de la población han provocado agravar aún más la crisis económica del país, que ha reducido el bienestar social, económico y laboral debido a la desarticulación y congelamiento del aparato productivo, representando pérdidas y paralización estimada en más de un millón de empleo, quiebras de miles de micronegocios informales por confinamiento, prohibición de sus ventas ante emergencia nacional y la carencia de liquidez para recomponer su único medio de vida y subsistencia.

Ante este cuadro de incertidumbre del sector informal, no puede ser una actitud más sensata, justa y de compromiso, que el Gobierno Dominicano brindara cierto apoyo económico a unos 2.3 millones de empleo informal que no están produciendo el sostén de su familia y en la mayoría de los casos no reciben salario fijo, seguro de salud y otros beneficios básicos que son necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida.

Actualmente el Gobierno, vía el Fondo de Asistencia Solidaria de Empleados (FASE), ha subsidiado transitoriamente unos 630,974 empleados con partidas que oscilan entre 5 mil y 8 mil quinientos pesos y que laboran en pequeñas y grandes empresas formales registradas en la tesorería de la seguridad social como requisito para recibir este subsidio, quedando en aislamiento y marginación 2.3 millones de trabajadores informal, en una sociedad donde la pobreza extrema ronda por los 3.8 millones, el 85% del sector productivo es informal y representa un 52% de los 4.4 millones de personas que realizan alguna labor productiva. ¿Como este sector puede confinarse en ese estado de desesperación y exclusión socioeconómica?

No obstante, las condiciones están dadas para que se vaya en auxilio de este sector, ya que el Gobierno vía el Ministerio de Hacienda emitió deuda interna para atender la emergencia del Covid-19 por un monto de $ 40 mil millones de pesos en transacción con las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Igualmente, el Fondo Monetario Internacional (BID) aprobó unos RD$ 36,400 millones de pesos, unos US$ 650 millones de dólares para la emergencia nacional, que muy bien pueden destinarse partidas para subsidiar y capitalizar en situación normal a este sector informal y aquellas pequeñas empresas formales que también reactivan el empleo y la dinámica comercial en la oferta de bienes y servicios.

Por otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio vía la Banca Solidaria debe flexibilizar los múltiples y tediosos requerimientos que se exigen para optar por un crédito al sector informal, ya que la experiencia comprobada en barrios y comunidades indican que este sector puede cumplir perfectamente con compromiso financiero, porque a diario se capitalizan con préstamos informales de los usureros a tasas que oscilan entre un 10% y 30% mensual para comprar mercancías y cubrir esas deudas con los ingresos generados por las ventas diarias, revitalizando de esa forma el circuito productivo, la restitución de su medio de vida, el subempleo y cumplir con el crédito.

El Estado Dominicano debe dejarse acompañar del sector privado, un conjunto de ONGs y Organismos Internacionales que por su trabajo comunitario en diversos temas sectoriales muy bien pueden contribuir a dar respuesta a estas necesidades del sector informal que históricamente han estado ausente en los planes y proyectos de inversión pública que aplica el Gobierno en toda la geografía nacional.