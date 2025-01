La líder de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, se dirigió este viernes al país y al mundo, tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2025-2031, en un proceso que la oposición calificó como fraudulento.

Machado acusó a Maduro de consolidar un golpe de Estado y prometió que la lucha por la libertad de Venezuela continuará.

“Hoy, 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y el mundo, cruzaron la raya roja que oficializa la violación de la Constitución”, afirmó Machado, flanqueada por líderes opositores. Además, denunció que el mandatario recibió apoyo de los “dictadores” de Cuba y Nicaragua durante la ceremonia de investidura.

Machado envió un contundente mensaje a la ciudadanía, asegurando que el «régimen» de Maduro está debilitado: “No tengan duda, esto se acabó. A pesar de una fuerza represiva brutal, derrotamos el miedo. Ellos ayer perdieron”. Según la opositora, más de 180 protestas se llevaron a cabo en todo el país, a pesar del despliegue de efectivos de seguridad del gobierno.

Pronunciamiento sobre Edmundo González Urrutia

Edmundo González Urrutia. Foto/ EFE/ Bienvenido Velasco

En su discurso, María Corina Machado se refirió al diplomático Edmundo González Urrutia, a quien considera el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio. Aseguró que González está listo para juramentarse como presidente constitucional “cuando las condiciones lo permitan”.

Sin embargo, explicó que decidió pedirle que no ingrese al país por ahora, debido a que el «régimen» ha cerrado todos los aeropuertos y activado los sistemas de defensa aérea.

“Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen. La transición a la democracia está muy cerca”, subrayó Machado, quien reafirmó que Maduro no podrá gobernar a la fuerza “a una Venezuela que decidió ser libre”.

Relato del secuestro

La líder antichavista María Corina Machado (d, casco negro) se retira de una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Pena R.

La líder opositora también relató el incidente ocurrido el jueves durante una manifestación en Caracas, donde fue secuestrada brevemente por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.

Machado explicó que, tras encabezar una concentración en Chacao, intentó salir del lugar en una moto, escoltada por varias personas. Sin embargo, a la altura del liceo Gustavo Herrera, un grupo de policías armados intentó interceptarla y, tras escuchar disparos, fue violentamente arrancada de la moto en la que se desplazaba.

“Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda. Me llevaron en el medio de dos hombres hasta las cercanías de Boleíta. Luego, me dejaron ir, pero antes me obligaron a grabar un video como prueba de vida”, relató Machado con voz entrecortada. La opositora reveló que uno de los motociclistas que la escoltaban resultó herido de bala y que el chofer fue detenido por las autoridades.

Pese a las contusiones que sufrió, Machado aseguró que se encuentra estable y agradeció a líderes internacionales que, según ella, presionaron al «régimen» para lograr su liberación. “Es evidente que lo que me pasó demuestra las contradicciones internas del régimen. Todos sabemos que a partir de hoy la presión arreciará hasta hacerle entender a Maduro que esto se acabó”.

Captura de líderes opositores

Machado denunció que, además de su secuestro, el gobierno capturó a más de 20 líderes opositores, incluidos varios periodistas que cubrían la manifestación.

