La líder de la oposición venezolana se pronuncia ante miles de venezolanos en Las Mercedes, Caracas. “Nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil”, afirmó

María Corina Machado encabeza este sábado la movilización en Las Mercedes, en Caracas, para denunciar el fraude electoral cometido por la dictadura de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Venezuela.

Edmundo González se ganó el respaldo de la gente y todos sabíamos lo que estábamos expresando (…) Lo nuestro es tratar a los ciudadanos con lealtad. Hicimos historia”, afirmó ante sus seguidores.

Sobre el régimen, advirtió: “Son capaces de cualquier cosa, pero jamás contaron con nuestra organización”. Y agregó: “No vamos a dejar las calles; la nuestra es una lucha cívica y pacífica”.

“Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”, aseguró.

La líder opositora prometió seguir con su lucha hasta el final y aseguró que “se viene una etapa día a día pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil como hoy… han perdido toda la legitimidad, el mundo lo sabe”.

Sobre un camión, Machado llegó a la manifestación en una zona del este de Caracas, junto a los opositores Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila, todos miembros de partidos que conforman la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).Hasta el momento no se ha confirmado la presencia del candidato de la coalición, Edmundo González Urrutia.

Más temprano, minutos antes de la marcha, Machado se había dirigido a sus seguidores a través de su cuenta de la red social X, haciendo un llamado a la acción, destacando el orgullo patriótico y la convicción de haber obtenido una victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

En ese mensaje, enfatizó la unidad y la determinación del pueblo venezolano, indicando que la verdad prevalecerá y será reconocida internacionalmente.

Machado, en su comunicado, mencionó la “determinación de que nadie podrá robarnos lo que logramos”, haciendo referencia directa a estas acusaciones de fraude.

Miles de personas se movilizan este sábado en Venezuela, en medio de las amenazas y la persecución de la dictadura tras la ratificación por parte de Consejo Nacional Electoral (CNE) del fraude electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro, mientras un creciente número de países reconoció a su rival opositor como el mandatario electo.

Tanto Maduro como la oposición, liderada por María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia, convocaron a sus seguidores a manifestarse en respuesta a la votación del domingo.

