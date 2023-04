La comunicadora María Celeste Arrarás reveló que a sus 62 años tiene un novio y se encuentra actualmente enamorada.

«Sí, hay siempre candidatos por ahí. Uno en particular», dijo sonriente.

«Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aún cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada¨, dijo.

¨Siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía», añadió la puertorriqueña.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevista por Neida Sandoval para su canal de Youtube.

Se recuerda que Arrarás es una periodista multipremiada con 3 Premios Emmy Nacionales y un sinnúmero de reconocimientos sobre todo por su labor en pro del medio ambiente y los animales.