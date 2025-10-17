São Paulo. La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de este año, defendió este viernes en una entrevista con el diario ‘Folha de São Paulo’ que las acciones del Gobierno de EE.UU. en el país suramericano buscan “cortar” la financiación del presidente Nicolás Maduro.

Machado tachó el Ejecutivo de Maduro de “régimen criminal y narcoterrorista” y afirmó que se financia a través de actividades ilícitas.

“Hemos pedido que esos flujos sean interrumpidos y precisamente esas acciones en el ámbito de la operación antinarcóticos buscan cortar esas fuentes de financiación”, dijo, tras ser preguntada por su opinión sobre la actuación de la CIA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó esta semana que había autorizado la realización de operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En cuanto a los polémicos ataques del Ejército estadounidense contra lanchas venezolanas supuestamente cargadas de droga, Machado evitó criticar a Trump y culpó a Maduro de “empezar la guerra».

María Corina Machado (Fuente externa)

En ese sentido, dijo esperar que líderes de la región como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se unan a la campaña de presión.

“Sería muy útil que el presidente Lula, así como todos los demás jefes de Estado del continente, enviase un mensaje claro a Maduro- ‘Llegó la hora de que se vaya. Acabó. Váyase por su propio bien, acepte eso”, señaló. Machado dijo que, pese a la brecha que existe en la actualidad entre los antiguos aliados, todavía hay “canales” de comunicación.

“Brasil tiene una enorme responsabilidad regional, dado la dimensión de su economía, y no puede ser indiferente a lo que ocurre en la región”, declaró, además de decir que no hay espacio para la “neutralidad” en este contexto.

Lula, quien llegó a recibir a Maduro en Brasil poco después de tomar posesión en enero de 2023, ha cuestionado los resultados electorales de 2024 divulgados por las autoridades venezolanas y que dieron la victoria al líder chavista, pese a las denuncias de irregularidades por parte de los opositores.