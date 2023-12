La cantante Mariah Carey ha decidido poner fin a su relación de siete años con su pareja, el bailarín Bryan Tanaka.

Según Page Six, la diferencia de edad de 14 años influyó entre Mariah, de 54 años, y Bryan, de 40, ya que querían cosas diferentes.

Además de los hábitos de gastos y por los celos que Tanaka sentía por la estrecha relación que mantiene Carey con su ex marido, Nick Cannon.

“Ella tiene cosas mejores en las que enfocarse”, dijo la fuente a la revista «People» y agregó que la estrella está feliz y se está “concentrando en sus niños y nueva música”.

Se recuerda que la cantante de «All I Want For Christmas Is You» había estado saliendo con su bailarin drespaldo desde 2016, pero 7 años después de su relación, todo se vino abajo, según TMZ.